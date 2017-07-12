كيف أثر رفع الفائدة على طروحات 4 شركات ببورصة النيل؟

3 مؤسسات مستمرة فى إجراءاتها.. وواحدة تتمهلشريف عمرتترقب 4 شركات هى؛ جالينا للصناعات الغذائية، وسيتى تريد لتداول الأوراق المالية، والاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية، ونيوكاسل للاستثمار الرياضى، مستقبلها فى بورصة النيل، فى أعقاب قرار البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى، رفع سعر الفائدة بواقع %2، الق

3 مؤسسات مستمرة فى إجراءاتها.. وواحدة تتمهل شريف عمر تترقب 4 شركات هى؛ جالينا للصناعات الغذائية، وسيتى تريد لتداول الأوراق المالية، والاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية، ونيوكاسل للاستثمار الرياضى، مستقبلها فى بورصة النيل، فى أعقاب قرار البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى، رفع سعر الفائدة بواقع %2، القرار الذى دائماً ما يؤثر سلباً على تداولات سوق المال، لتفضيل المستثمرين الابتعاد عن الأسهم مقابل الادخار البنكى، أو شراء شهادات استثمار ذات العائد المرتفع. وحصلت الشركات الأربع على موافقة القيد بـ«النيل»، لكن لم يتداول على أسهمها، انتظاراً لطرح ما لا يقل عن %20 من رأس مالها، لبدء التداول الحر فى البورصة. تواصلت «المال» مع مسئولى الشركات للتعرف على مستجدات خططهم. وتنتظر شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية، موافقة البورصة فقط، تمهيداً لبدء التداول دون الحاجة لطرح نسبة من الأسهم لأنها متوافقة مع قواعد البورصة، كما أن نشاط عملها الرئيسى بعيد عن التأثر المباشر بقرار رفع الفائدة. فيما جاء موقف شركة سيتى تريد قريبًا من الاتحاد الصيدلى، وقدمت الشركة دراسة القيمة العادلة للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على عدم ممانعتها، ما يؤكد الاهتمام بإجراء الطرح فى الفترة القريبة المقبلة، فيما تباينت مواقف شركتى جالينا ونيوكاسل، فى التمهل لإجراء الطرح، بجانب بدء التفاوض البنكى للحصول على تمويلات لتغطية التوسعات المنتظرة. وقال عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المصرية البريطانية للتنمية “جالينا”، إن الشركة قررت التمهل قبل إعادة طرح نسبة من الأسهم من جديد فى بورصة النيل، لا سيما بعد قرار رفع أسعار الفائدة، الذى يهدد بانخفاض تداولات المستثمرين فى السوق، والسعى الجاد للتعاقد مع مديرًا للطرح يضمن التغطية الجيدة للأسهم المراد بيعها. وأوضح أن الإدارة تركز حاليا على بحث الآليات التمويلية المتاحة لتغطية توسعاتها المرتبطة فى الصناعات الغذائية على مصنعها ببرج العرب، سواء بالحصول على تمويلات بنكية، أو التأجير التمويلى. وفى مايو الماضى، أعلنت إدارة البورصة إلغاء الطرح الخاص بأسهم جالينا ببورصة النيل، لعدم استيفاء الشروط، بعد وصول إجمالى كمية أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة 336.5 ألف سهم، موزعة على 18 أمرًا، ما لا يتوافق مع قواعد القيد، وكانت الشركة تخطط لطرح 14.4 مليون سهم، تمثل 20 % من رأسمالها بسعر 1.10 جنيه للواحد. وتخطط جالينا لتوظيف حصيلة الطرح فى إضافة خط إنتاج جديد لتصنيع مركزات الفاكهة، المستخدمة فى إنتاج المربى، بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن سنوياً، وتصدير النسبة الأكبر منها، بجانب إنشاء العديد من المحلات التجارية تحت مسمى “جالينا أول كولد”. يُشار إلى أن “جالينا” تعمل فى الإسكندرية، ولديها مصنعًا بمنطقة النهضة بالعامرية فى مجال تصنيع وتصدير الخضراوات، والفواكة المجمَّدة، وحصلت على موافقة القيد فى النيل خلال العام الماضى، برأسمال 7.2 مليون جنيه، موزعة على 72 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم. وفى سياق متصل، علمت “المال” أن شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، ما زالت تنتظر موافقة البورصة للسماح ببدء التداول على أسهمها فى أى وقت، مع استيفاء الشركة للمستندات المطلوبة منها، كما أن نشاط عملها بعيدًا عن الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة الصادر من المركزى. وتعتبر أسعار الصرف وتقلبات أسعار الأدوية، التحدى الوحيد أمام النشاط الرئيسى للاتحاد الصيدلى. جدير بالذكر أن محمد عمران، رئيس البورصة، توقع فى مارس الماضى أن يبدأ التداول على أسهم شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية، المقيد ببورصة النيل، خلال إبريل المقبل، ما لم يحدث حتى الآن. وتتولى شركة “أف آى بى كابيتال” مهام رعاية الاتحاد فى بورصة النيل، فيما تولت شركة أصول عربية تحديد القيمة العادلة للأسهم، فى حين يفوق عدد المساهمين الحاليين بالاتحاد الصيدلى 100 مساهم، وقيدهم فى بورصة النيل كان فى 5 أكتوبر 2016. وتعمل الاتحاد فى مجال توزيع الأدويةن وتتواجد بمحافظة المنيا، ويبلغ رأسمالها 13.661 مليون جنيه، وتبلغ القيمة الأسمية للسهم جنيهًا واحدًا. فيما قال راضى حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق على مستقبل طرح %20 من أسهم الشركة فى بورصة النيل. أوضح، أن كل الإجراءات تسير وفقاً للخطة الموضوعة، وسلمت دراسة القيمة العادلة للسهم، والمعدة من شركة فينكورب للاستشارات المالية، لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم الممانعة. وتابع: “نخطط لطرح أسهم الشركة خلال الربع الأخير من العام الحالى، كما أن انخفاض درجة تمثيل شركات السمسرة بالبورصة، بجانب خفض سعر طرح السهم، بالتزامن مع انخفاض النسبة المراد طرحها، كلها من العوامل التى تضمن وجود اهتمامات من المستثمرين للمشاركة فى الاكتتاب.” وفى مارس الماضى، وافقت لجنة القيد بالبورصة على قيد أسهم “سيتى تريد” لتداول الأوراق المالية فى بورصة النيل، برأسمال 27 مليون جنيه، موزعاً على 270 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم الواحد. وتنص القواعد ببورصة النيل على حد أدنى للتداول الحر بنسبة 20% من إجمالى الأسهم، وأكثر من 100 مساهم، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع للشركة. وقال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية- التى تتولى رعاية قيد نيوكاسل للاستثمار الرياضى- إن الأخيرة أودعت لإدارة البورصة المستندات اللازمة للحصول على الموافقة لطرح %20 من أسهم الشركة، وكان آخرها نموذج إفصاح المساهمين. وتابع: “نأمل فى الحصول على موافقة البورصة سريعاً، تمهيداً للطرح خلال الربع الأخير من العام الحالى، بعد التعاقد مع شركة ثمار لتداول الأوراق المالية لتولى إدارة الطرح”. وأوضح عمارة أن الشركة وافقت على طرح 20 % من الأسهم لجمع ما يوازى مليون جنيه، بعد تحديد القيمة العادلة المعدة من شركة إيجى ترند للاستشارات المالية، بقيمة 2.03 جنيه، فيما اتجهت إدارة الشركة للدخول فى مفاوضات مع البنوك، وشركات التأجير التمويلى، لتدبير تمويلات بقيمة مليونى جنيه أخرى، لاستكمال خطط تطوير الشركة. واستطرد أن ارتفاع أسعار الفائدة، وتحرير سعر الصرف، تسببا فى مضاعفة التكاليف الاستثمارية لتوسعات الشركة، المتمثلة فى إنشاء حمام سباحى أوليمبى، وملعب نجيل صناعى، وتأسيس مبانى إدارية بالشركة، ما دفع الإدارة للبحث عن تمويلات أخرى بجانب سوق المال. ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة- خلال العام الماضى- على القيد المشروط لشركة «نيو كاسل» برأسمال مصدر يبلغ 4.37 مليون جنيه، موزعًا على 2.18 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.

