كيف أثر تراجع مبيعات سوق السيارات على الحصص الاستيرادية للوكلاء؟

شريف عيسى: لجأت 15 علامة تجارية لخفض حصصها الاستيرادية خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقارنه بحجم طرازاتها المستوردة خلال الربع اﻷول، على خلفة تراجع المبيعات اﻹجمالية للسوق. وقال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان تراجع الكميات المستور

شريف عيسى:

لجأت 15 علامة تجارية لخفض حصصها الاستيرادية خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقارنه بحجم طرازاتها المستوردة خلال الربع اﻷول، على خلفة تراجع المبيعات اﻹجمالية للسوق.

وقال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان تراجع الكميات المستوردة أحد اهم المؤشرات التى تدل على التداعيات السلبية لزيادة أسعار الصرف، وتراجع القوة الشرائية والطلب، بعد ان بات أسعار السيارات خارج القدرات المالية للعديد من مستويات وشرائح الدخول.

وأكد فى تصريحات لـ “المال” على استمرار تراجع الحصص اﻹستيرادية أو ثباتها على اقل تقدير مع استمرار تراجع الطلب على شراء سيارات جديدة، على ان تشهد مبيعات السيارات بدء التعافى والذى من المتوقع ان يكون بحلول الربع اﻷول من العام المقبل.

وأوضح ان سوق السيارات على الرغم من الحملات التى تقوم بها الشركات لم يشهد اى تحسن مع ارتفاع معدلات البطالة، والتداعيات الناجمة من القرارات اﻹقتصادية التى تستهدف تحسين بنية اﻹقتصاد والتى بدأت الحكومة فى اتخاذها منذ نوفمبر الماضى.

وتصدرت “سيات” قائمة العلامات التجارية التى خفضت من حصصها اﻹسترادية، إذ تراجع عدد السيارات المستوردة بـ 97.1%، لتكتفى بإستيراد 84 وحدة فقط الربع الثانى، مقابل 398 سيارة خلال الربع اﻷول.

وعلى الجانب اﻷخر، لجأت 6 علامات لوقف استيراد سيارات جديدة خلال الربع الثانى نهائياً واﻹكتفاء بالكميات المستورده خلال الربع اﻷول وهم : جلورى والتى بلغ إجمالى السيارات المستورده لها الربع اﻷول 30 سيارة، وجاكوار بـ 9 سيارات، وجيلى بـ 8 سيارات، ومازاراتى بـ 4 وحدات، و بى واى دى، وألفا روميو بسياراتين فقط لكل علامة.





العلامة الربع اﻷول الربع الثانى نسبة التراجع % رينو 2569 937 63.5 أوبل 1700 734 56.8 هيونداى 1666 732 56 نيسان 1470 1138 22.6 تويوتا 1048 1035 1.2 كيا 770 637 17.3 شنجان 430 55 87.2 سيات 398 84 79.1 جيب 317 176 44.5 أودى 137 102 25.5 بيجو 126 75 40.5 سوزوكى 105 24 77.1 فولفو 40 23 42.5 بورش 20 5 75 ميتسوبيشى 8 1 88

