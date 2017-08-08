سيــارات

كيف أثر تراجع مبيعات سوق السيارات على الحصص الاستيرادية للوكلاء؟

شريف عيسى: لجأت 15 علامة تجارية لخفض حصصها الاستيرادية خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقارنه بحجم طرازاتها المستوردة خلال الربع اﻷول، على خلفة تراجع المبيعات اﻹجمالية للسوق. وقال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان تراجع الكميات المستور
8 أغسطس، 2017 8 أغسطس، 2017

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شريف عيسى:

لجأت 15 علامة تجارية لخفض حصصها الاستيرادية خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقارنه بحجم طرازاتها المستوردة خلال الربع اﻷول، على خلفة تراجع المبيعات اﻹجمالية للسوق.

وقال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان تراجع الكميات المستوردة أحد اهم المؤشرات التى تدل على التداعيات السلبية لزيادة أسعار الصرف، وتراجع القوة الشرائية والطلب، بعد ان بات أسعار السيارات خارج القدرات المالية للعديد من مستويات وشرائح الدخول.

وأكد فى تصريحات لـ “المال” على استمرار تراجع الحصص اﻹستيرادية أو ثباتها على اقل تقدير مع استمرار تراجع الطلب على شراء سيارات جديدة، على ان تشهد مبيعات السيارات بدء التعافى والذى من المتوقع ان يكون بحلول الربع اﻷول من العام المقبل.

وأوضح ان سوق السيارات على الرغم من الحملات التى تقوم بها الشركات لم يشهد اى تحسن مع ارتفاع معدلات البطالة، والتداعيات الناجمة من القرارات اﻹقتصادية التى تستهدف تحسين بنية اﻹقتصاد والتى بدأت الحكومة فى اتخاذها منذ نوفمبر الماضى.

وتصدرت “سيات” قائمة العلامات التجارية التى خفضت من حصصها اﻹسترادية، إذ تراجع عدد السيارات المستوردة بـ 97.1%، لتكتفى بإستيراد 84 وحدة فقط الربع الثانى، مقابل 398 سيارة خلال الربع اﻷول.

وعلى الجانب اﻷخر، لجأت 6 علامات لوقف استيراد سيارات جديدة خلال الربع الثانى نهائياً واﻹكتفاء بالكميات المستورده خلال الربع اﻷول وهم : جلورى والتى بلغ إجمالى السيارات المستورده لها الربع اﻷول 30 سيارة، وجاكوار بـ 9 سيارات، وجيلى بـ 8 سيارات، ومازاراتى بـ 4 وحدات، و بى واى دى، وألفا روميو بسياراتين فقط لكل علامة.
 

العلامة

الربع اﻷول

الربع الثانى

نسبة التراجع %

رينو

2569

937

63.5

أوبل

1700

734

56.8

هيونداى

1666

732

56

نيسان

1470

1138

22.6

تويوتا

1048

1035

1.2

كيا

770

637

17.3

شنجان

430

55

87.2

سيات

398

84

79.1

جيب

317

176

44.5

أودى

137

102

25.5

بيجو

126

75

40.5

سوزوكى

105

24

77.1

فولفو

40

23

42.5

بورش

20

5

75

ميتسوبيشى

8

1

88


العلامة

الربع اﻷول

الربع الثانى

نسبة التراجع %

رينو

2569

937

63.5

أوبل

1700

734

56.8

هيونداى

1666

732

56

نيسان

1470

1138

22.6

تويوتا

1048

1035

1.2

كيا

770

637

17.3

شنجان

430

55

87.2

سيات

398

84

79.1

جيب

317

176

44.5

أودى

137

102

25.5

بيجو

126

75

40.5

سوزوكى

105

24

77.1

فولفو

40

23

42.5

بورش

20

5

75

ميتسوبيشى

8

1

88

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