كيف أثر تراجع مبيعات سوق السيارات على الحصص الاستيرادية للوكلاء؟

شريف عيسى:
لجأت 15 علامة تجارية لخفض حصصها الاستيرادية خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقارنه بحجم طرازاتها المستوردة خلال الربع اﻷول، على خلفة تراجع المبيعات اﻹجمالية للسوق.
وقال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان تراجع الكميات المستوردة أحد اهم المؤشرات التى تدل على التداعيات السلبية لزيادة أسعار الصرف، وتراجع القوة الشرائية والطلب، بعد ان بات أسعار السيارات خارج القدرات المالية للعديد من مستويات وشرائح الدخول.
وأكد فى تصريحات لـ “المال” على استمرار تراجع الحصص اﻹستيرادية أو ثباتها على اقل تقدير مع استمرار تراجع الطلب على شراء سيارات جديدة، على ان تشهد مبيعات السيارات بدء التعافى والذى من المتوقع ان يكون بحلول الربع اﻷول من العام المقبل.
وأوضح ان سوق السيارات على الرغم من الحملات التى تقوم بها الشركات لم يشهد اى تحسن مع ارتفاع معدلات البطالة، والتداعيات الناجمة من القرارات اﻹقتصادية التى تستهدف تحسين بنية اﻹقتصاد والتى بدأت الحكومة فى اتخاذها منذ نوفمبر الماضى.
وتصدرت “سيات” قائمة العلامات التجارية التى خفضت من حصصها اﻹسترادية، إذ تراجع عدد السيارات المستوردة بـ 97.1%، لتكتفى بإستيراد 84 وحدة فقط الربع الثانى، مقابل 398 سيارة خلال الربع اﻷول.
وعلى الجانب اﻷخر، لجأت 6 علامات لوقف استيراد سيارات جديدة خلال الربع الثانى نهائياً واﻹكتفاء بالكميات المستورده خلال الربع اﻷول وهم : جلورى والتى بلغ إجمالى السيارات المستورده لها الربع اﻷول 30 سيارة، وجاكوار بـ 9 سيارات، وجيلى بـ 8 سيارات، ومازاراتى بـ 4 وحدات، و بى واى دى، وألفا روميو بسياراتين فقط لكل علامة.
العلامة
الربع اﻷول
الربع الثانى
نسبة التراجع %
رينو
2569
937
63.5
أوبل
1700
734
56.8
هيونداى
1666
732
56
نيسان
1470
1138
22.6
تويوتا
1048
1035
1.2
كيا
770
637
17.3
شنجان
430
55
87.2
سيات
398
84
79.1
جيب
317
176
44.5
أودى
137
102
25.5
بيجو
126
75
40.5
سوزوكى
105
24
77.1
فولفو
40
23
42.5
بورش
20
5
75
ميتسوبيشى
8
1
88