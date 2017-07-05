كيف أثرت نقطة مئوية على أسعار السلع والقوة الشرائية للمستهلكين؟

❏ قفزات فى أسعار التكييفات والسيارات.. وتراجع فى المبيعات

❏ إيهاب سعيد: تراجع مرتقب فى مستخدمى الإنترنت الأرضى.. وعودة «ظاهرة الوصلات»

❏ عفت عبد العاطى: جميع ماركات السيارت مررت الزيادات مطلع الشهر

❏ عماد حلمى: قوائم سعرية لشركات التكييفات بالزيادات الجديدة منتصف الشهر

دعاء حسنى

واصلت أسعار السلع والخدمات قفزاتها فى الأسواق، تأثرا بقرارات الحكومة الإصلاحية، والتى كان آخرها رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية من 13 إلى %14 اعتباراً من شهر يوليو الجارى، وهو الأمر الذى انعكس على أسعار عدد من السلع الاستهلاكية، خاصة التى تمثل الضريبة منها رقم لا يستهان به من قيمتها، ومن أبرز تلك السلع التكييفات والسيارات، لتشهد الأسواق مزيدا من الركود فى المبيعات، مع اتجاه المستهلكين إلى ترشيد النفقات فى محاولة لمكافحة الغلاء الذى طال جميع السلع منذ سلسلة القرارات الإصلاحية العام الماضى، والتى لم تنته إلى الآن، فيما توقع التجار أن ترتفع أسعار السلع بنفس الزيادة فى ضريبة المضافة، باستثناء الزيادة الكلية التى ستطال خدمة الإنترنت الأرضى ، التى ستطبق لأول مرة سبتمبر المقبل، وستشمل الزيادة %14 دفعة واحدة، وتراجع متوقع لمبيعات كروت الشحن، وظواهر جديدة لمستخدمى الشبكة المعلوماتية.

ويقول إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى %14 اعتبارا من مطلع يوليو الجارى، سيؤدى إلى مزيد من تراجع القوة الشرائية بالأسواق لجميع السلع، ومنها كروت الشحن.

وأوضح، أن مستخدمى الخطوط الثلاث “فودافون واتصالات وأورنج” سيقلصوا من شراء كروت الشحن رغم خصم الشركات الضريبة من رصيد الشحن دون رفع سعر كارت الشحن، قائلا:” الاتجاه الآن لترشيد الاستهلاك، وقد يعاود البعض الاكتفاء بالرنات أو الحديث عبر البرامج النصية مثل “فيس بوك” و”واتس آب” وغيرها .

وأضاف أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على الإنترنت الأرضى بنسبة %14 لأول مرة فى سبتمبر المقبل، سيخفض من عدد المشتركين بتلك الخدمة، نظرا إلى لجوء المستهلكين لترشيد نفقاتهم عقب الارتفاعات التى شهدتها أسعار جميع السلع والخدمات، بسبب القرارات الحكومية الأخيرة، قائلاً: ” إن بعض الظواهر التى اختفت قد تبدأ فى الظهور مرة أخرى مثل لجوء المستخدمين لوصلات الإنترنت، أو اشتراك أكثر من فرد بباقة واحدة”.

يشار إلى أن أسعار السلع والخدمات، تشهد ارتفاعات متوالية فى السوق المحلية، منذ الربع الأخير من العام الماضى، وذلك بعد التحول للعمل بضريبة القيمة المضافة، بدلا من المبيعات وارتفاع الضريبة على أثرها من 10 إلى %13، وتعويم الجنيه، والرفع الأول لسعر الوقود فى 3 نوفمبر الماضى، مرورا بقرارات العام الحالى من رفع ضريبة القيمة المضافة إلى %14 بدءا من يوليو، وزيادة أسعار الوقود للمرة الثانية.

وأوضح إيهاب السعيد، أن باقة الإنترنت التى تبدأ بـ95 جنيهاً على سبيل المثال، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى سبتمبر المقبل، ستصبح قيمتها 109 جنيهات، وهذه الزيادة الرسمية من قبل الشركات دون أية زيادة لهامش ربح التجار الثابت إلى الآن عند %2. ويؤكد أن التجار سيطالبون شركات الاتصالات المقدمة لخدمة الإنترنت الأرضى برفع هامش أرباحهم من 2 إلى %5، عقب التقلص المتوقع لمبيعات كروت الشحن وتحصيل الاشتراكات، بسبب زيادة الأسعار عامة، وقلة دروان رأس المال، مما سيترتب عليه خسائر للتجار فى ظل ارتفاع التكاليف، ولضمان عدم تجاوز البعض من التجار فى رفع أسعار البيع للجمهور لتعويض خسائره.

ارتفاعات فى التكييفات منتصف الشهر

أما على صعيد التكييفات، فستشهد أسعارها قفزات تبدأ من قرابة 100 جنيه للجهاز، وتتدرج وفقا لسعره، وذلك اعتباراً من منتصف يوليو الجارى، وهى تعادل نفس الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة، من %13 حالياً إلى %14 بداية من يوليو ، وفقا لعماد حلمى، رئيس شركة أوفرسيس لتجارة التكييفات.

ويوضح حلمى أن بعض الشركات أبلغت بقوائم جديدة لأسعار منتجاتها، مشيرا إلى انها تبدأ حاليا من 7400 جنيه وحتى 20 ألفا للجهاز، وفقا لقدرة تشغيله من 1.5 وحتى 5 حصان.

وقال إن الزيادة ستتم على حسب سعر الجهاز، فعلى سبيل المثال، الجهاز 1.5 حصان الذى يباع بـ 7400 جنيه سيرتفع بمقدار %1 بما يقترب من 100 جنيه، لافتا إلى أنه لايزال عدد من شركات التكييف يدرس الزيادات، ولم تبلغ بقوائم أسعارها إلى الآن.

وأكد محمد أكمل دبوس، عضو شعبة تجار التكييف بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن موزعى شركات التكييف أخطروا الوكلاء بزيادات مرتقبة، لكنهم لم يحددوا قيمتها أو يعلنوا توقيت تنفيذها بعد، قائلاً :” آخر قائمة تلقيناها كانت تسرى لنهاية شهر يونيو الماضى فقط، وأخطرتنا الشركات حينها أنها آخر طلبية بالسعر الحالى، والشركات تعدل أسعارها شهرا بشهر”.

وأشار إلى أن القوة الشرائية للمستهلكين منخفضة للغاية بسبب موجات الارتفاعات فى أسعار جميع السلع، ومن بينها التكييفات التى تبدأ أسعارها من 8 آلاف جنيه للجهاز أقل قدرة تشغيل 1.5 حصان، وتشهد حركة المبيعات تراجعاً بنحو %60 عن تلك الفترة من العام الماضى، ورغم موجة الحر التى تمر بها البلاد حالياُ إلا أن مبيعات التكييفات انتعشت بنسب طفيفة للغاية، بسبب غلاء الأسعار، كما أن هناك ندرة فى المعروض من الأجهزة، مضيفاً:” شراء المستهلكين للتكييفات الآن يقتصر على الحاجة الملحة له فقط، والأساسية ولم يعد هناك رفاهية تغيير الموديلات وخلافه.

قفزات فى السيارات

وقال اللواء عفت عبد العاطى، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن جميع شركات ووكلاء السيارات رفعت أسعارها بدءا من مطلع يوليو الجارى، بنفس نسبة زيادة القيمة المضافة ووفقاً لقيمة السيارة لجميع الماركات.

وأكد صعوبة احتساب قيم الزيادة لكل سيارة لتوقفها على أكثر من عامل من بينها قيمة السيارة، والسعة اللترية والرسوم الجمركية عليها ورسم التنمية، بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن مبيعات السيارات سيئة للغاية وتراجعت بأكثر من %70 منذ قرار التعويم وتبعاته على السوق، مؤكدا أن الوضع سئ للأسواق كافة “.

وأضاف، أن ما فاقم من انخفاض مبيعات السيارات، إحجام البنوك عن تمويل تقسيط سعر السيارات، بسبب ارتفاع المخاطر التى تعرضوا لها خلال الأشهر الماضية، ورفض الوكلاء البيع عبر التقسيط بمقدمات منخفضة من سعر السيارة تجنبا لأى عمليات نصب.