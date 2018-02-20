كيف أثرت مواقع التواصل الاجتماعي على وكلاء السيارات؟

أحمد شوقي لجأ العديد من الوكلاء خلال الفترة الماضية لتدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للعلامات التجارية التي يستحوذون على وكالتها؛ حيث تشكل هذه الصفحات منصة لتسويق المنتجات الجديدة والتواصل المباشر مع العملاء للإجابة عن استفساراتهم وإطلاعهم على أحدث العروض. وقد اختلفت أنماط استجا

أحمد شوقي

لجأ العديد من الوكلاء خلال الفترة الماضية لتدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للعلامات التجارية التي يستحوذون على وكالتها؛ حيث تشكل هذه الصفحات منصة لتسويق المنتجات الجديدة والتواصل المباشر مع العملاء للإجابة عن استفساراتهم وإطلاعهم على أحدث العروض.

وقد اختلفت أنماط استجابة العملاء لهذا الإجراء؛ فاتخذ البعض منهم هذه الصفحات منصة لتقديم الشكاوى وأحيانًا التشهير بالوكيل في حالات التعرض لمضايقات فيما يتعلق بمواعيد التسليم أو الحصول على خدمات ما بعد البيع أو تغيير الأسعار وقت التسليم عن المبلغ المتفق عليه عند الحجز.

كما لجأ بعض العملاء لتدشين صفحات خاصة للتشهير ببعض العلامات التجارية ووكيلها المحلي وأحيانًا للتشهير بطرازات معينة؛ دون أن يكون معلومًا على وجه الدقة ما إذا كان وكلاء منافسون يقفون خلف هذه الحملات من عدمه.

وبمطالعة العديد من صفحات الوكلاء على موقع فيسبوك؛ يتضح أن أبرز الانتقادات التي وجهها العملاء للوكلاء تمثلت في: ارتفاع الأسعار سواء للسيارات أو لقطع الغيار أو الصيانة، فضلًا عن مشكلات تتعلق بمواعيد التسليم أو الحصول على خدمات ما بعد البيع.

واعتبر منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن مواقع التواصل الاجتماعي أفادت الشركات في ترويج منتجاتها والتواصل مع العملاء بخصوص المشكلات التي تواجههم تمهيدًا لحلها.

ولفت إلى أن فاعلية الصفحة تعتمد على فريق إدارتها، موضحًا أن بعض العلامات التجارية حديثة التواجد في السوق اكتسبت نجاحًا كبيرًا بسبب “فيسبوك” رغم أنها لم تجرب في السوق بشكل كاف.

في هذا السياق يقول اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إن مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل كل العملاء لأن غالبيتهم لا يستخدمونها، كما أن من يلجئون لانتقاد الوكلاء على هذه الصفحات قد تعرضوا لمشكلات فعلية فيحاول الضغط على الوكيل من خلال التشهير به.

وبشأن تأثيرها على مبيعات الشركات أكد مسروجة أن هناك شريحة من العملاء تتنقل بين العلامات التجارية المختلفة نتيجة سلبيات يرونها أو مزايا في التوكيل الجديد؛ مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تشمل جميع الوكلاء، ومن ثم لا تؤثر بشكل ملحوظ على مبيعاتهم لأنه في مقابل من يتركون العلامة التجارية؛ هناك من يقبلون عليها.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تصل لمرتبة التأثير على الحصة السوقية للعلامة التجارية؛ لأن محدداتها الرئيسية تتمثل في القدرة التسويقية والسعر المنافس والمواصفات الفنية.

ونوه بأن العقود الثلاثة الماضية شهدت انتقادات شديدة ضد عدد من العلامات التجارية بشكل أوحى بأنها أوشكت على الإغلاق، لكنها استمرت وتمكنت من تحقيق حصة سوقية كبيرة؛ لافتًا إلى أن المجموعات المشكّلة على مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على سيارات معينة تستمر لفترة معينة ثم يتراجع تأثيرها.

ولفت إلى احتمال أن تكون هذه المجموعات عبارة عن حملات من جانب المنافسين أو أن تكون نوعًا من الانتقام بسبب سوء المعاملة من جانب أحد موظفي التوكيل أو موظفي خدمة العملاء أو أحد الأخطاء التي وقع فيها الوكيل.

وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست بديلًا للإعلان والتسويق لمنتجات العلامات المختلفة؛ لأنه لا بد من وجود السيارات في أماكن العرض بالقرب من التجمعات الكبيرة، فضلًا عن الدعاية والتسويق عبر وسائل الإعلام فضلا عن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة لافتا إلى أن الشركات العالمية تقوم بإنتاج الأفلام والمسلسلات والأعمال الفنية الأخرى للترويج لسيارات معينة.

ويقول اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، قد أفادت الوكلاء في في الدعاية والاعلان عن السيارات والوصول إلى العملاء الباحثين عن موديلات معينة وبيان المواصفات كما أفات العملاء في المقارنة بين السيارات المختلفة خاصة في سوق السيارات المستعملة.

واستطرد أنه رغم الأهمية التي اكتسبتها مواقع التواصل، ما زالت الصحف الورقية وملاحق السيارات والمجلات الخاصة الأكثر انتشارا فيما يتعلق بالاعلان لأن مواقع التواصل لا تجذب اهتمامات كل العملاء.

وذكر أنه في المقابل لجأ عملاء سيارات معينة لإنشاء مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل تجاربهم وخبراتهم عن هذه السيارات مما قد يضر الوكيل؛ لأن هذه المجموعات والتقييمات تخضع للآراء الشخصية وغير محايدة بالضرورة، كما قد يستغلها بعض المنافسين في الدعاية المضادة لإحدى السيارات للإساءة لسمعتها.