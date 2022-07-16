كيف أثرت تحركات سهم الـ«CIB» على مؤشر البورصة الرئيسي منذ بداية 2022 (جراف)

انعكست تراجعات سهم البنك التجاري الدولي، منذ بداية العام الحالي وحتى الأسبوع الأول من شهر يوليو، على حركة المؤشر الثلاثيني بالبورصة المصرية، حيث تراجع “EGX30″ بواقع 30.84%، بينما تراجع سهم الـ”CIB” بنسبة 38.48%.

وسجلت تراجعات البنك التجاري الدولي شهريًّا منذ بداية العام الحالي وحتى الأسبوع الأول من يوليو، ما يتراوح بين 3% وما يقارب الـ10%، وهي نفس نسب الانخفاضات للمؤشر الثلاثيني للبورصة خلال هذه الفترة.

وكانت التراجعات متواصلة لسهم التجاري الدولي خلال هذه الفترة، وكذلك المؤشر الثلاثيني باستثناء شهر مارس والذي سجل فيه ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.89%.

وجاءت تراجعات التجاري الدولي الشهرية منذ بداية العام الحالية بواقع 3.11% في يناير، و6.88% في فبراير، و3.39% في مارس، و3.10% في أبريل، و8% في مايو، و9.50% في يونيو، و4.50% في الأسبوع الأول من يوليو.

وعلى صعيد مؤشر السوق الثلاثيني فقد هبط بواقع 3.84% في يناير، و3.06% في فبراير، بينما ارتفع في 0.89% في مارس، ليعاود التراجع في أبريل بنسبة 1.70%، ومايو بنسبة 8.13%، ويونيو بنسبة 9.11%، والأسبوع الأول من يوليو بنسبة 4.50%.