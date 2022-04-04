كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على أطعمة الحيوانات الأليفة في مصر

فى خضم الأزمة الروسية الأوكرانية التى ترتب عليها صعوبة فى الشحن البحري، وارتفاع سعر الدولار، زادت أسعار المنتجات الأجنبية وطالت عالم الحيوانات الأليفة ، لا سيما طعامها الذي ارتفع بنسبة تتراوح من 10٪ إلى 20٪.

الحيوانات الأليفة أحد ضحايا الحرب

من ضمن الدول التى تستورد مصر منها طعام محضر للحيوانات الأليفة هي أوكرانيا، إذ تستورد منها بقيمة 19.2 مليون دولار حسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء للشهور الأولى في 2022 بجانب الاستيراد من ألمانيا وفرنسا وتركيا، وإيطاليا ، كما يستحوذ الإنتاج المحلى على 40 ٪ من العرض، مع حضور ضعيف بالمتاجر.

وبلغ سوق أغذية الحيوانات الأليفة في مصر 284.8 مليون دولار لعام 2020 ، ويعتبر طعام الكلاب هو الجزء المهيمن من طعام الحيوانات الأليفة عموما بنسبة 70 %، ويليه القطط .

واستحوذت سلاسل سوبر ماركت على 75 % من قيمة المبيعات لعام 2019 .

واحتفظت متاجر الحيوانات الأليفة المتخصصة بحصة 15 % ، وتهيمن شركات نستلة بورينا ورويال كانين ، ومارس إنك على سوق أغذية الحيوانات الأليفة فى مصر، ويشكل الإنتاج المحلى نسبة 40 % .

بينما يبلغ حجم سوق أغذية الحيوانات الأليفة عالميا 96.8 مليار دولار فى 2020.، بحسب الموقع الأمريكي Research and Markets .

ارتفاع أسعار «الدراي فود المستورد» بنسبة 10%

وفي جولة لـ « المال» فى محلات بيع طعام الحيوانات الاليفة بمنطقة جسر السويس، أكد أحمد خالد صاحب محل “أمازون”، لتجارة “طيور وأسماك زينة وحيوانات أليفة “، بشارع جسر السويس بالقاهرة، ارتفاع أسعار “الدراي فود” -المستورد- الأكثر مبيعا بنسبة 10٪.

وذكر أن الأسعار خلال ٧ سنوات ارتفعت بنسبة 50٪، بينما الشركات التي رفعت السعر تدريجياً “نستلة بربينا ” منتج أمريكي ، و “ميرا دوج” منتج ألماني ، و”جوزيرا ” الفرنسية.



وتتراوح أسعار “الدراي فود” -المستورد- بعد الزيادة بين 125 جنيها لكل 400 جرام و 1600جنيها لكل 15 كجم من”رويال كانون” فرنسي الصنع ، وما يزيد عن 130 جنيها لكل “ميرا دوج”، و”هابي دوج”، و”هابي كات” لكل 400 جرام من المنتج الألماني و 760جنيها لكل 7 كيلوهات أعلى جودة ، حسب “أحمد “



اقتناء الكلاب

نقص في معروض المنتج المحلي

ولفت إلى أن المنتج المحلى ثابت سعره، إلا أن المعروض منه ضعيف.

وأبرز الممتجات المحلية “فيتا مكس”، و”كسييكا”، وتعتبر كل منتجات الحلوى المغذية للحيوانات الأليفة صناعة محلية، ويتراوح سعرها مابين 75 إلى 150جنيها.

وأشار حسن السيد صاحب محل” جدو ” إلى أن المنتج المستورد من الأطعمة الجافة هو الأكثر مبيعا ، كما أنه يصعب استبداله لأنه يحتوي على نسب مضبوطة من الفيتامينات والبروتينات والدهون والكربوهيدرات المناسبين للحيوانات، بالإضافة إلى أنه سريع التحضير.

وقدر السيد نسبة ارتفاع الأسعار خلال مارس 20٪ لسعر الجملة .

وعبر مالك محل “الغابة” عن استيائه الشديد من الموردين الممتنعين عن تسليم البضاعة إلا بعد تحديد السعر النهائي فى ظل التوترات التي يشهدها العالم، الأمرالذي أدى عجز في البضاعة المعروضة، بالإضافة إلى تباطؤ حركة الشراء .