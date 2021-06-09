كيف أثرت أسعار العلف على ارتفاع المواشي؟ مربون يجيبون

وأوضح التجار أن من أسباب ارتفاع المواشى زيادة سعر شيكارة الصويا إلى 600 جنيه بدلا من 400 وشيكارة الردة 180 بدلا من 120 جنيها

حدد عدد من مربي الماشية سبب ارتفاع أسعار اللحم القائم حاليا ما بين 58 إلي 60 جنيها مقابل 53 إلي 54 جنيها قبل الزيادة، نتيجة ارتفاع أسعار العلف وغالبية أسعار مستلزمات الإنتاج بداية من الرأس الصغير حتى مكونات العليقة مرورا بأجور العمالة والفواتير وخلافه.

وفند عدد من مربي الماشية أسباب ارتفاع سعر الماشية الحية المعدة للذبيح وهي ارتفاع سعر الرأس المعدة للتربية ذات الـ 200 كجم من 8000 جنيه قبل الزيادة إلي 12000 جنيه وارتفع طن الذرة المدشوشة من 3000 إلي 6000 جنيه وشيكارة الذرة 450 جنيها بدلا من 350 جنيها.

وأوضح التجار أن من أسباب ارتفاع المواشى زيادة سعر شيكارة الصويا إلى 600 جنيه بدلا من 400 وشيكارة الردة 180 بدلا من 120 جنيها.

وأكدوا أن المربي يتعرض لانتكاسات في سوق الماشية ولكبوات خلال السنين الماضية خاصة مع وجود متطلبات ، ومواصفات خاصة لغذاء الماشية التي يتم تسمينها.

ومن جانبه قال يوسف البرسومي النقيب العام للجزارين، في تصريح خاص لجريدة “المال”، إن معظم أسعار السلع بالأسواق المحلية تشهد ارتفاعا يتراوح بين 10% إلى 15%، خاصة أسعار اللحوم والتي زادت نتيجة زيادة أسعار الأعلاف خلال الفترة الحالية وزيادة أجور الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن الفترة بين عيد الفطر وعيد الأضحى ترتفع فيها أسعار اللحوم، حيث يقبل المستهلكون على شراء اللحوم استعدادا لعيد الأضحي وتخوفا من ارتفاع أسعارها قبل العيد.

وأضاف النقيب العام للجزارين، أن الإقبال على حجز الأضاحي عند المربين يزيد من ارتفاع أسعاراللحوم ويتوقع انخفاض أسعار اللحوم أو عودتها إلى السعر الطبيعي بعد العيد واستقرارها من الآن حتى عيد الأضحي، حيث ارتفعت أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%.

وأكد البرسومي تفاوت أسعار اللحوم البلدي بين المناطق، حيث يصل سعر كيلو اللحوم البلدي بالمناطق الشعبية إلى 160 جنيها وكيلو اللحم البلدي بالمناطق الراقية إلى 220 جنيها.