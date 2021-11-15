كيفية تحديث بطاقات التموين 2021-2022 على موقع دعم مصر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في عملية تحديث قاعدة بيانات حاملي البطاقات التموينية لإستمرار صرف المواطنين للسلع التموينية و الخبز المدعم ، وطالبت المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني بتحديث بطاقات التموين 2021 – 2022 من خلال تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر ، والذي يجب أن يكون مسجل بإسم صاحب البطاقة التموينية في شركة المحمول .

تحديث بطاقات التموين 2021-2022

الدخول إلي موقع دعم مصر ، ثم إختيار خدمة تموينية متاحة عبر الموقع والتي تتطلب إدخال رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية ، ثم الضغط على خانة إعادة إرسال الرقم السري .

ثم كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم ، ثم الضغط على خانة إرسال الرقم السري ، لتصل رسالة على رقم الهاتف المحمول الذي تم إدخاله ، والرسالة النصية هي الرقم السري لبطاقة التموين التي تم تحديثها .

و تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من الخدمات التموينية لحاملي البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر ، و موقع بوابة مصر الرقمية ، و تلك الخدمات هي تفعيل بطاقة تموين ، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين .

كذلك يتم تقديم خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة ، نقل من محافظة إلي أخري ، فصل اجتماعي ، ضم أفراد الأسرة ، الاستعلام عن صرف ، اضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا ، اضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط ، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا .

ويبلغ الدعم الحكومي المخصص لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مزانة 2021/2022 ، 89 مليار جنيه منقسمين إلى 38 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ، و51 مليار جنيه لمنظومة الخبز المدعم .

ويذكر أن الوزارة توفر السلع التموينية 72 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم، و64 مليون مواطن مستفيد من البطاقات التموينية، حيث يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد، و25 جنيها كل شهر بدءا من الفرد الخامس المقيد على البطاقة، حيث يحصل من خلال هذا المبلغ على سلع غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى 5 أرغفة يوميا هي حصة المواطن من الخبز المدعم .