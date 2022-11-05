كيفية تحديث البطاقات التموينية على موقع دعم مصر

يستمر موقع دعم مصر فى استقبال طلبات المواطنين حاملي البطاقات التموينية في تحديث بيانات بطاقات الدعم التمويني الخاصة بهم، وذلك بالتوازي مع صرف الدعم الاستثنائي لمحدودي الدخل.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت منتصف العام الجاري، عن فتح موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون الخاص برب الأسرة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية لتحديث البيانات الخاصة بها، وذلك لمنع التكدس أمام مكاتب التموين.

وأشارت إلى أنه في حال عدم وجود خط تليفون في الأربع شركات باسم رب الأسرة عليه شراء خط باسمه أو تحويل الخط الذي يمتلكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية.

كيفية استخدام موقع دعم مصر لتحديث البطاقات التموينية

– الدخول إلى موقع دعم مصر ورابط الموقع هو https://www.tamwin.com.eg/.

– الضغط على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين – أقصى اليمين

– الضغط على تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري

– أدخل رقم بطاقة التموين الخضراء التي بين يديك والمكونة من 12 رقما

– ستجد رقم بطاقة التموين أسفل كلمة بطاقة الأسرة على البطاقة والتي يبدأ رقمها بـ 112

– تظهر أسماء الأسرة تباعا المسجلين على البطاقة لإدخال الرقم القومي الخاص بهم

– بمجرد إدخال الأرقام القومية الخاصة بأفراد الأسرة تباعا تظهر أيقونة نهائية تطلب إدخال رقم المحمول الخاص برب الأسرة

– بعد إدخال رقم المحمول ، يتم الضغط على كلمة إرسال الرقم السري

– تستلم الرقم السري على المحمول الخاص بك خلال ثواني

-بمجرد استلام الرقم السري تكون انتهت عملية التحديث