كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر | رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

اقترب موعد الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ومن المتوقع أن يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا مطلع الأسبوع الجاري لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ويمكنك الحصول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وسيتضمن مؤتمر وزير التربية والتعليم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2022 ونسب النجاح العامة .

كما سيتضمن مؤتمر الوزير الإعلان عن نسب النجاح بالشعبة العلمية “علوم ورياضيات ” ، والشعبة الأدبية .

وعقب مؤتمر الوزير ستتيح وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس إلكترونيا عبر موقعها الرسمي ويمكنك الحصول علي رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم وقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة.

والتقي وزير التربية والتعليم مع ووزير التعليم العالي ، لمناقشة المؤشرات الأولية لنتائج الشهادة الثانوية ، واستعدادات التعليم العالي لتنسق الجامعات.

“شوقي“ و“عبد الغفار“ يناقشان مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، من خلال رابط الإلكتروني التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

http//emis.gov.eg/

كيفية الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم

للحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوي يقوم الطالب بالدخول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

ثم يقوم الطالب من اي محافظة علي مستوي الجمهورية بإدخال رقم الجلوس.

ثم تظهر النتيجة وتشمل الدرجات في كل المواد والمجموع الكلي بالدرجات وحالة الطالب سواء ناجح او راسب أو دور ثاني.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو الامتحانات هذا العام ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية.

وأدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقيا بنظام الاختيار من متعدد من خلال البابل شيت.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات العام الماضي 2021

يذكر ان وزارة التعليم العالي تضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات علي اساس المجاميع التكرارية لطلاب الشهادة الثانوية , للحصول علي لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

وحددت التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات العام الماضي بواقع 362.5 درجة مايعادل 88.41% فأكثر لشعبة علمي علوم .

وبلغ الحد الأدنى بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات لشعبة علمي رياضيات 328 درجة مايعادل 80% فأكثر.

وبلغ الحد الأدني لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة مايعادل 65.73% فأكثر.