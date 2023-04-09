كيفية التقديم لتكافل وكرامة 2023.. تفاصيل الزيادة الجديدة وموعد الاستفادة منها

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي “تكافل وكرامة” عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، السبت المقبل، 15 أبريل.

“بوابة المال نيوز” تستعرض من خلال تفاصيل الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

25 % قيمة الدعم النقدي “تكافل وكرامة”

أكدت الوزارة زيادة الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يقرب من 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص.

شروط استمرار صرف الدعم

أما عن شروط استمرار صرف الدعم، فأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم ربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات، حيث وضعت شرط الالتزام بحضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة، وأيضًا متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا مع مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهن بسياسات الحد من الزيادة السكانية، بالإضافة إلى وضع شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.

التقدم في برنامج تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أن التقدم في برنامج تكافل وكرامة سيتم بالتوجه المواطن لأقرب وحدة اجتماعية بجميع الأوراق الآتية:

صور من “بطاقة الرقم القومي” يكون مدون فيها العنوان وسكن المتقدم.

صور لشهادة الميلاد لكافة أفراد الأسرة.

صور من قسيمة الطلاق أو من الزواج.

صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

صورة من بطاقة التموين.

بيان بالقيد المدرسي للأطفال من عمر 6 إلى 18 سنة.

مستند يكشف الإعاقة من اللجان الطبية بحالة المرض المزمن.

قيمة المعاش بعد الزيادة

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإقرار حزمة لتحسين دخول المواطنين للمساعدة في مواجهة الموجة التضخمية الحالية، بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا، بداية من أول أبريل، يمكن للمستحقين من صرف معاش تكافل وكرامة معرفة قيمة المعاش بعد الزيادة، والتى تتمثل في التالى:

1- المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، سوف يصل قيمة الدعم بعدزيادة 25%، إلى 625 جنيها.

2- المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، بعد زيادة المعاشات يصل إلى 562.5 جنيه.

3- الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيها، يصل معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة إلى 562.5 جنيه شهريا.

4- معاش الأيتام من تكافا وكرامة بقيمة 350 جنيها يصل بعد الزيادة، إلى 437.5 جنيه.