كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022

تقدم بوابة المال الالكترونية لقراءها كيفية قيام المستفيدين عن معاش تكافل وكرامة 2022، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يبحث عدد كبير من المستحقين للمعاش عبر وسائل البحث الالكترونية بهدف البحث عن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الدخول على الرابط التالي : https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10

ثم تسجيل رقم البطاقة

ثم كتابة اسم المستفيد

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من الوحدة الاجتماعية

يتوجه المستفيد للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن ومعه الأوراق المطلوبة.

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة من شهادة الزواج أو الطلاق.

صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة شهادة مميكنة.

صورة من بطاقة التموين الخاصة بالعائلة.

صورة شهادة السجن لحالات السجن للاب أو الام.

يذكر أن العديد من الأسر في محافظات وقرى مصر يستفيدون شهريا من معاش تكافل وكرامة، ويتم صرف هذا المعاش الشهري بتلك الأسر للمساعدة على حياة كريمة بعد زيادة أسعار العديد من المنتجات.