كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين من رابط بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة المال الالكترونية لحاملي البطاقات التموينية خطوات استعلام عن بطاقة التموين 2022 وذلك عبر رابط بوابة مصر الرقمية، وهي ضمن خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية للمستفيدين من الدعم الحكومي المخصص للبطاقات التموينية.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين 2022

الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية، واختيار التموين

ثم إختيار إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين

ثم الضغط على ابدأ الخدمة

ليتم بعد ذلك إدخال رقم البطاقة التموينية

ثم المحافظة التابعة لها والتي يتم صرف الخبز والتموين منها

ثم يتم كتابة بيانات البطاقة التموينية ومكتب التموين التابع لها

ثم يتم بعد ذلك تسجيل رقم الهاتف المحمول

والضغط على خانة بطاقة تموينية نشطة

ثم إتمام إدخال بيانات إصدار بدل فاقد بطاقة التموين .

الاستعلام عن بطاقة التموين بدل فاقد

يتم الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية

اختيار خدمة التموين

اختيار خانة بدل تالف وفاقد

ثم إختيار استعلام بدل فاقد وتالف

ثم كتابة بيانات البطاقة التموينية حينها تظهر بيانات الاستعلام .

وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من الخدمات التموينية لحاملي البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر، و موقع بوابة مصر الرقمية، وتلك الخدمات هي تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

كذلك يتم تقديم خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة ، نقل من محافظة إلي أخري ، فصل اجتماعي ، ضم أفراد الأسرة ، الاستعلام عن صرف ، اضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا ، اضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط ، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا .

وتوفر وزارة التموين توفير احتاجات 72 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم، و64 مليون مواطن مستفيد من التموين، حيث يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد، و25 جنيها كل شهر بدءا من الفرد الخامس المقيد على البطاقة، حيث يحصل من خلال هذا المبلغ على سلع غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى 5 أرغفة يوميا هي حصة المواطن من الخبز المدعم .