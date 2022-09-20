كيفية استخراج اشتراكات مترو الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مساعدتها للطلبة والطالبات في “اشتراكات” المترو، بعد أن تم مد ساعات العمل بمكاتبها في 14 سبتمبر الجاري، تسهيلًا على هؤلاء الطلاب لعام دراسي جديد.

وأكدت ضرورة استيفاء نموذج طلب الاستخراج معتمد بختم شعار الجمهورية، من الجهة الدراسية للطالب (مدرسة- معهد- كلية) للتصديق على البيانات، ومن ثم استخراج الاشتراك.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه يتم اعتماد (2) صورة حديثة بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والآخر على الاستمارة وباقي الصور معتمدة من الخلف، كما يتم اعتماد طلب الاشتراك للمدارس الخاصة بختم الدولة من المنطقة التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأضافت أنه يتم إثبات كود الوحدة الحسابية للإدارة التعليمية المكون من 8 أرقام لــ ( المدارس – المعاهد الأزهرية – الكليات – المعاهد العليا )على الاستمارة بمعرفة الجهة الدراسية، وضرورة التأكد من وجود الكود المدرج ضمن بيانات الماكينة.