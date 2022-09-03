كيفية استخدام رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

يبحث ما يقرب من 72 مليون مواطن مستحق للدعم التمويني الخاص بالخبز المدعم، ومنهم ما يقرب من 64 مليون مواطن مستحق للسلع التموينية عن رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، وذلك للحصول على الرقم السري الخاص بالبطاقة التموينية، والذي يمكن إرساله لحامل البطاقة التموينية عن طريق الرسائل برقم المحمول المسجل على بطاقة التموين.

كما يمكن من خلال رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل من معرفة عدد الأفراد المستحقين على البطاقة والحصة الشهرية لكل فرد منهم، إضافة إلى الرصيد الخاص بالبطاقة التموينية.

خطوات استخدام رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

يتم إرسال رقم 1 باللغة الإنجليزية على الرقم المختصر 9136.

ثم كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم.

ثم يتم استقبال رسالة على رقم الموبايل بها الرقم السري الخاص بالبطاقة التموينية.

وبعد ذلك يمكن لحامل البطاقة التموينية الدخول على موقع دعم مصر، يتمكن المواطن من خلال الرقم السري وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام في معرفة كل بيانات البطاقة ومعرفة حصتها من السلع الشهرية.