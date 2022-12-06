كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين.. الخدمة متاحة الآن

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحاملي البطاقات التموينية، إضافة الزوجة لبطاقة التموين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني بوابة مصر الرقمية، حيث من الممكن أن يتم إضافة الزوجة على بطاقة تموين زوجها.

وتقدم “بوابة المال الإلكترونية” للمواطنين كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين، والتي يسبقها عدة خطوات أولا لإضافتها على بطاقة تموين الزوج الذي يحمل بطاقة تموينية.

حيث يجب أن تكون الزوجة مقيدة بالفعل على بطاقة تموين والدها، وذلك لتتم عملية النقل الزوجة من بطاقة أسرتها إلى بطاقة تموين زوجها.

كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين من مكاتب التموين

صورة من بطاقة التموين الخاصة بوالد الزوجة.

صورة من بطاقة التموين الخاصة بالزوج.

صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

صورة من قسيمة الزواج المميكنة.

الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا https://digital.gov.eg/ .

تدوين كافة البيانات الشخصية لتسجيل الفصل عن بطاقة التموين وإضافة الزوجة على بطاقة تموين زوجها.

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