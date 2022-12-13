كيفن هارت يحيي حفلا لأول مرة «ستاند آب كوميدي» في مصر

تصدر النجم العالمي الشهير كيفن هارت مؤشرات البحث الساعات الأخيرة، بعد إعلانه تقديمه حفلا كبيرا “ستاند آب كوميدي” باستاد القاهرة في فبراير القادم، وذلك ضمن جولة عالمية يقوم بها حاليا يبدأها بمصر ثم الإمارات وبعدها دول أخرى عربية وأجنبية .

وأعلن هارت ذلك عبر حسابه الرسمي “تويتر” فقال: “مرحبا كيف حالكم، أنا كيفين هارت وسوف أقوم بالإعلان عن حدث، أنا قادم إلى استاد القاهرة 21 فبراير ، احجزوا بطاقاتكم الآن لمشاهدة عرضي المباشر، في جولتي ضمن Reality Check بالقاهرة، وهذا يعني أنكم بحاجة لتكونوا هناك أيضاً، احجزوا بطاقاتكم لتحصلوا على أعلى درجات الضحك ولكي نقدم لكم أفضل ما لدينا، لا أستطيع انتظار اللحظة حتى.

ونشر هشتاغ #RealityCheckTour، بعد نشره مقطع فيديو على إنستغرام يظهر من خلاله على المسرح الممتلئ بالكامل ضمن جولته هذه وكتب ما معناه “هذا هو الطفل الملقب بنجم الروك الكوميدي.. ألتقي بكم”.

كما أعرب عن سعادته لزيارته لمصر لأول مرة وحماسه الكبير لذلك معلقا: “متحمس جداً للإعلان عن حضوري إلى القاهرة، مصر لأول مرة على الإطلاق في عام 2023”.

وعرض لهارت فيلمين على منصة نتفليكس مؤخرا وهما “Me Time” و”The Man From Toronto”، فيما يستعد للمشاركة في فيلم الأكشن “Borderlands” بمشاركة كيت بلانشيت.