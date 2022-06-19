«كيس مياه».. حقيقة تخدير سيدة بسكب مادة سائلة عليها في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الإدعاء بتعرض سيدة للتخدير عن طريق سكب مادة سائلة عليها أثناء استقلالها مركبة “توك توك”، بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من إدعاءات، وبسؤال السيدة المشار إليها نفت تعرضها للتخدير.

وقالت إنها بتاريخ 16 الجاري، وأثناء استقلالها مركبة “توك توك” بمنطقة المرج، فوجئت بإلقاء إحدى الفتيات أثناء لهوها مع أُخرتان كيس “مياه” تجاهها، فترجلت من المركبة وأمسكت بإحداهن مما أدى لتجمع الأهالي، وشعورها بحالة إعياء نظرًا لظروفها الصحية.

وبسؤال قائد المركبة المشار إليها أيد ما جاء بأقوالها، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهن 3 فتيات -مقيمات بدائرة القسم- أمكن ضبطهن.

وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وإلقاء كيس “مياه” تجاه مركبة “توك توك” بقصد اللهو.

كما أمكن التوصل إلى القائم على نشر مقطع الفيديو -مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة- وبإستدعائه وسؤاله أقر بنشر الفيديو لاعتقاده بصحته، مشيرًا إلى حذفه عقب علمه بحقيقة الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.