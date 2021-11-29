كيز للاستشارت تقدر سهم سوديك أعلى من العرض الإماراتى بنحو 3.42 جنيه

سوديك تفصح عن نتائج دراسة القيمة العادلة للسهم قبل أيام من انتهاء فترة سريان العرض الإماراتى

أظهر تقرير مالى نشرته شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)،تقدير القيمة العادلة للسهم أعلى من العرض الإماراتى بنحو 3.42 جنيه تقريبا.

وقالت سوديك فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين،إن هذا التقرير أعد من قبل شركة BDO كيز للاستشارات المالية وانتهت نتائجه إلى تقييم السهم بنحو 23.42 جنيه .

واجتمع مجلس إدارة الشركة أمس الأحد (28 نوفمبر) لمناقشة التقرير ،وتوصل أعضائه بعد نقاش طويل إلى أن العرض الإماراتى المقدم للاستحواذ عليها جيد فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا .

كما رأى المجلس أن دخول شريك اقتصادى قوى مثل الدار العقارية الإماراتية (مقدمة العرض) سينعكس إيجابيا على الشركة والعاملين بها .

سوديك : قرار بيع الأسهم يختص فى المقام الأول بحملة الأسهم

باسم عزب، الرئيس التنفيذى بشركة «أكت فاينشيال»

وأشار المجلس إلى أن متوسط سعر السهم خلال الثلاث الشهور السابقة على تقديم العرض بلغ 15.6 جنيه فى البورصة المصرية ،كما نوه إلى أن القرار الاستثمارى الخاص ببيع الأسهم يختص فى المقام الأول بحملة الأسهم .

و يأتي اعلان سوديك عن نتائج التقييم عقب أيام قليلة من تصريحات باسم عزب الرئيس التنفيذي لشركة أكت المالية – أحد أكبر المساهمين بشركة سوديك –في حواره مع برنامج ceo level الذي أذيع على شاشة المال TV الخميس الماضي.

وقال عزب ” إن عدم الاعلان عن التقييم ُ أمر سلبى، فنحن كمستثمر كنا تقدمنا للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب لمعرفة تفاصيل التقييم الذى تم ولكننا لم نحصل على رد حتى وقتنا الحالى، كما تقدمنا لـ«سوديك» أيضًا، وخاصة أنها عينت مستشارين للتقييم ودراسة الفرص البديلة، وتفضلت الأخيرة بالرد علينا أنها تدرس الأمر حاليًا وتنتظر الموافقات”.

و تابع : “رأيى الشخص من المفترض أن تقوم الشركة بالإفصاح عن التقييم وخاصة أنهُ تم تعيين مستشار مالى مستقل، كما أن الإفصاح عن التقييم من الممكن أن يساعد المستثمرين فى اتخاذ القرار”.

و أضاف “بالنسبة لنا فإن معرفة تقييم الشركة من وجهة نظر الآخرين هو أمر جيد، وخاصة أن التقييمات التى أصدرتها مجموعة من مراكز البحوث التابعة لبنوك استثمار تتراوح بين 20 : 30 جنيهًا وهى فجوة، وتمثل فارقًا كبيرًا فى التقييم.”

عرض الدار العقارية سارى أمام حملة الأسهم حتى 7 ديسمبر المقبل

البورصة المصرية

وأعلنت سوديك فى 22 نوفمبر الجارى عن صدور موافقة الرقابة المالية على العرض المقدم للاستحواذ عليها من قبل شركة الدار العقارية الإماراتية بسعر 20 جنيها للسهم.

وحددت الشركة فى وقت لاحق فترة سريان عرض الشراء الإماراتي أمام حملة الأسهم ب”عشرة أيام عمل” تبدأ من 24 نوفمبر الحالي وتنتهى 7 ديسمبر المقبل، وفقا لنشرة العرض المنشورة بـ”المال” الثلاثاء.

واستغرقت الرقابة المالية في دراسة العرض أكثر من شهرين تقريبا منذ تاريخ إيداع في 14 سبتمبر الماضي، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وقالت الرقابة المالية آنذاك، إن هذا العرض جرى تقديمه من قبل تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدنجيز آر.اس سي ليميتد، وشركة جاما فورج ليميتد .

ويستهدف العرض شراء 320.5 مليون سهم تمثل 90% من أسهم سوديك كحد أعلى أو 51% كحد أدنى وقفت التنفيذ بسعر نقدي 20 جنيها للسهم.

كانت “الرقابة المالية” قد وافقت في 8 يونيو الماضي على منح التحالف الإماراتي مهلة 30 يوما لتقديم عرض الشراء الإجباري، ثم وافقت على طلب مهلة جديدة بدأت منذ 2 أغسطس القادم (تاريخ انتهاء المهلة الأولى).

وبررت شركة الدار العقارية طلب المهلة بظروف استكمال الفحص النافي للجهالة، وفقا لكتاب مرسل إلى إدارة البورصة المصرية في 25 يوليو الماضي.

سوديك : عرض الدار الإماراتية ارتفع بقيمة جنيه للسهم عن المقدم في مارس

وتلقت سوديك في 14 مارس الماضي، عرض استحواذ مبدئي من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم (أقل جنيه على المودع حديثا).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين (لم تسمهم ساعتها).

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل ناف للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.

وأشارت الدار إلى إمكانية تقديمها عرض شراء لكامل أسهم سوديك بعد إطلاعها على نتائج الفحص النافى للجهالة على الشركة.

ونوهت الشركة إلى أن المضى فى هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية، وكذلك موافقة الجهات المختصة فى مصر والإمارات، ولا سيما هيئات الرقابة المالية.

وأفصحت سوديك فى 15 أبريل الماضى عن تكليف شركة “إى فى جى هيرميس” وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين لتقييم عرض الاستحواذ المقدم .

العليان السعودية أكبر مساهم منفرد بالشركة بنسبة 14%

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14% من إجمالى الأسهم.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية، أكت “فاينانشال للاستثمارات”، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضى.

كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، و”ريمكو آى جى تى” للاستثمار بنسبة 7%.

كذلك تستحوذ “أكويتى” القابضة للاستثمار على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصربة وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيل صافى ربح قدره 819.6 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع صافى أرباح بلغت 719.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وكشفت النتائج ،ارتفاع إجمالى إيرادات نشاطها إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة مع نحو 5.3 مليار جنيه خلال 2019

وأعلنت الشركة فى يناير الماضى عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال عام 2020 تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام.

وأظهرت نتائج أعمال أحدث، ارتفاع صافى أرباحها إلى 225.8 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة مع نحو 74.5 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2020، بنسبة نمو 203 %.

ووافقت الشركة فى وقت سابق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.55 جنيه للسهم يبدأ صرفها اعتبارا من الأربعاء ( 9 يونيو الماضى).