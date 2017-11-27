كير هيلثكير تبيع 170 مليون سهم فى مستشفي كليوباترا

رجب عزالدينأعلنت شركة مستشفي كليوباترا عن قيام شركة كير هيلثكير إل.تي.دى، ببيع 170 مليون سهم من أسهم حق الاكتتاب، بقيمة إجمالية نحو 476 مليون جنيه.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة مساهمة شركة كير هيلثكير إلى 67.9% مقارنة بنحو 80% قبل العملية".وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفق



رجب عزالدين

أعلنت شركة مستشفي كليوباترا عن قيام شركة كير هيلثكير إل.تي.دى، ببيع 170 مليون سهم من أسهم حق الاكتتاب، بقيمة إجمالية نحو 476 مليون جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة شركة كير هيلثكير إلى 67.9% مقارنة بنحو 80% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.8 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، وقد تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأعلنت البورصة المصرية فى 22 نوفمبر الحالى، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على حق الاكتتاب لأسهم شركة مستشفى كليوباترا بقيمة 476.08 مليون جنيه.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد حقوق اكتتاب لشركة مستشفى كليوباترا لعدد 1.4 مليار حق منفصلا عن السهم الأصلي.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 100 مليون جنيه، موزعا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم.