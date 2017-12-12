كير بلس للرعاية الصحية ترفع رأسمالها إلى 7.5 مليون جنيه

مروة عبدالنبى وافقت الجمعية العمومية لشركة «كير بلس» للرعاية الصحية، نهاية الشهر الماضى، على زيادة رأسمالها المدفوع إلى 7.5 مليون جنيه، بزيادة مليون جنيه ممولة من الأرباح المحققة. قال الدكتور هشام ماجد، العضو المنتدب لـ«كير بلس»، إن شركته تعكف على إنهاء الإجراءات المرتبطة ب

مروة عبدالنبى

وافقت الجمعية العمومية لشركة «كير بلس» للرعاية الصحية، نهاية الشهر الماضى، على زيادة رأسمالها المدفوع إلى 7.5 مليون جنيه، بزيادة مليون جنيه ممولة من الأرباح المحققة.

قال الدكتور هشام ماجد، العضو المنتدب لـ«كير بلس»، إن شركته تعكف على إنهاء الإجراءات المرتبطة بزيادة رأس المال لدى جهات الاختصاص.

فى سياق متصل، كشف ماجد عن خطة شركته لضخ زيادة جديدة فى رأس المال، تبلغ 2.5 مليون جنيه خلال العامين المقبلين 2018 و2019 بواقع 1.25 مليون جنيه كل عام، بحيث يتم تمويلها من الأرباح المحققة.

ويتوزع هيكل ملكية «كير بلس» بواقع %35 لهشام ماجد، مقابل %65 موزعة على 3 مستثمرين، 2 منهم يستحوذان على %60 مناصفة فيما بينهما، والثالث يمتلك %5.

وأضاف أن «كير بلس» تسعى لزيادة رأس المال خلال 5 سنوات ليصل إلى 15 مليون جنيه، فى خطوة استباقية تستهدف توفير القاعدة الرأسمالية المطلوبة للتحول إلى شركة تأمين طبى فور اعتماد مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد.

ومن المعروف أن مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد-الذى تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على مراجعته- سيحظر ممارسة نشاط التأمين الطبى دون الحصول على ترخيص رسمى من الهيئة، على أن يتم السماح لشركات الرعاية الصحية بمزاولة النشاط كشركات تأمين طبى، برأسمال مبدئى يصل إلى 15 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، افتتحت «كير بلس» فرعا لها بمحافظة السويس خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى المركز الرئيسى بالقاهرة، وتسعى للتعاقد مع أحد الأطباء بكل محافظة على مستوى الجمهورية ليكون مسئولا عن تعاقدات الشركة مع عملائها.

وبلغ إجمالى محفظة «كير بلس» 70 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2017/2016، مقابل 65 مليونا فى العام المالى السابق، تستهدف زيادتها إلى 75 مليونا بنهاية العام المالى 2018/2017.