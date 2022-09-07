«كيري» : دول مجموعة العشرين خصصت 755 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية العام الماضي

شدد جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ، على أن كل التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن التكلفة الحالية لتحقيق الانتقال العادل أقل بقليل من التكلفة التي قد نتحملها بسب التغيرات المناخية، حيث يجب على أكبر 20 اقتصادا عالميا وضع نسبة أكبر لمواجهة التغيرات المناخية، فيما تم تخصيص 755 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية العام الماضي، لكنها لم تكن أكثر من (مبالغ قليلة) لمواجهة التغيرات.

وأضاف خلال كلمته في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أن الولايات المتحدة خصصت العام الحالي 11.4 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية لكنها ليست كافية كذلك، مؤكدًا ضرورة تكاتف الدول الكبرى مع النامية لتحقيق المعادلة الصعبة لمواجهة التغير المناخي.

وأكد أنه يجب كذلك إيجاد طرق أكثر ابتكارًا لدعم تمويل تلك المشروعات، سواء من القطاع الخاص أو توفير تمويلات من القطاع المصرفي، مؤكدًا أن المستثمرين ورجال الأعمال سيضخون استثمارات أكبر إن حاولنا توفير مجالات جاذبة للاستثمار مثل اختراع بطاريات تمتد لفترات أطول

ولفت إلى ضرورة اتخاذ قرارت لها تأثير على المستقبل من أجل أولادنا، ويجب أن ننهي هذه المسألة، مشددًا على أنه خلال زيارة أخيرة لكاليفورنيا للتعرف على حجم التطور التكنولوجي يكاد يؤكد أن التكنولوجيا ستشهد تطورا كبيرا في مجالات التكنولوجيا والصحة، لكنه غير متأكد على الإطلاق من إمكانية الوصول للهدف (الانبعاثات الصفرية) خلال الفترة المقبلة.