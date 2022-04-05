رياضة

كيروش ينفي الشائعات: لم أطلب أي شيء من ناحيتي يخص الجهاز الفني أو المنتخب

بشأن طلبه لزيادة راتبه رفقة الجهاز المعاون، كشرط أساسي للاستمرار في منصبه مع الفراعنة
إسلام مصطفى 10:03 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22 10:03 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

نفى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، الشائعات والأخبار المتعلقة بشأن طلبه لزيادة راتبه رفقة الجهاز المعاون، كشرط أساسي للاستمرار في منصبه مع الفراعنة بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال كيروش، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بعد انتشار أخبار وتعليقات في الفترة الأخيرة، لم أطلب أي شيء من ناحيتي يخص الجهاز الفني أو المنتخب.

اقرأ أيضا  البدري: أحلم بتدريب الأهلي من جديد.. وأرفض اتهامي بالفشل مع مصر

وأضاف: مثلما اتفقت مع اتحاد الكرة، لا توجد مناقشات أو قرارات حتى يصدر حكم فيفا في شكوى مباراة السنغال.

وأتم حديثه: أدين الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بي والتي تؤثر على الرأي العام وجمهور منتخب مصر. شكرًا لدعمكم.

يُذكر أن اتحاد الكرة أعلن أن كيروش في إجازة حاليًا لحين يصدر قرار فيفا في شكوى مصر.

اقرأ أيضا  رئيس اتحاد الكرة: سنطلب إعادة مباراة مصر والسنغال بسبب ما حدث في داكار
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

كهربا: جمهور وإدارة الزمالك لهم فضل علي.. وشيكابالا الأحرف في مصر

إسلام مصطفى 9:38 م, الأثنين, 4 أبريل 22

البدري: أحلم بتدريب الأهلي من جديد.. وأرفض اتهامي بالفشل مع مصر

إسلام مصطفى 9:19 م, الأثنين, 4 أبريل 22

الأهلي يطيح بالهلال السوداني ويتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

المال - خاص 11:50 م, الأحد, 3 أبريل 22

رسميًا.. تغيير قاعدة تنظيمية في نهائيات كأس العالم بقطر لم تحدث منذ 84 عامًا

إسلام مصطفى 1:04 م, الأحد, 3 أبريل 22

في انتظار مواجهات نارية.. الأهلي يسعى لحسم تأهله لربع نهائي أفريقيا أمام الهلال

إسلام مصطفى 12:55 م, الأحد, 3 أبريل 22

«أعود مرة تانية لصفوف المشجعين».. وائل جمعة يعلن رحيله عن منصب مدير منتخب مصر

إسلام مصطفى 12:30 ص, الخميس, 31 مارس 22