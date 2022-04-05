كيروش ينفي الشائعات: لم أطلب أي شيء من ناحيتي يخص الجهاز الفني أو المنتخب

بشأن طلبه لزيادة راتبه رفقة الجهاز المعاون، كشرط أساسي للاستمرار في منصبه مع الفراعنة

نفى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، الشائعات والأخبار المتعلقة بشأن طلبه لزيادة راتبه رفقة الجهاز المعاون، كشرط أساسي للاستمرار في منصبه مع الفراعنة بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال كيروش، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بعد انتشار أخبار وتعليقات في الفترة الأخيرة، لم أطلب أي شيء من ناحيتي يخص الجهاز الفني أو المنتخب.

وأضاف: مثلما اتفقت مع اتحاد الكرة، لا توجد مناقشات أو قرارات حتى يصدر حكم فيفا في شكوى مباراة السنغال.

وأتم حديثه: أدين الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بي والتي تؤثر على الرأي العام وجمهور منتخب مصر. شكرًا لدعمكم.

يُذكر أن اتحاد الكرة أعلن أن كيروش في إجازة حاليًا لحين يصدر قرار فيفا في شكوى مصر.