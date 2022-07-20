كيروش ينافس مدربَي السنغال والوداد على لقب الأفضل بأفريقيا.. و«كاف» يستبعد موسيماني

تواجد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا عن 2022.

وشهدت القائمة الأولية تواجد 10 مدربين، قبل أن يقلصهم الاتحاد الإفريقي “كاف” إلى 5 ثم إلى 3، حيث يتواجد في القائمة النهائية رفقة كيروش ، كل من وليد الركراكي مدرب الوداد، وأليو سيسيه مدرب السنغال.

وتم استبعاد كل من بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق وكامو مالو مدرب بوركينا فاسو، وأمير عبده مدرب جزر القمر، وفلوران إبنجت مدرب نهضة بركان، ووحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، وماندالا نكيزاكي مدرب أورلاندو بايرتس، وتوم سينتيفيت مدرب جامبيا.

ومن المقرر أن يكون موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022، غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة.