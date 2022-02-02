كيروش : نأمل أن تقدم مصر والكاميرون والحكام مباراة جيدة على أرض الملعب

في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، مُبينًا جاهزية باقي اللاعبين الأخريين

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد الشناوي لن يخوض مواجهة الكاميرون، المقرر إقامتها الخميس، في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، مُبينًا جاهزية باقي اللاعبين الأخريين.

وقال كيروش، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «كلمات مثل الخوف محيناها من قاموس كرة القدم الخاص بنا، لدينا احترام كبير لمنتخب الكاميرون ولاعبيه، ولكن نحن مستعدون للمواجهة، بعد 5 مباريات أظن أن الأمور كلها مفتوحة للجميع».

وتابع: «استراتيجيتنا غدًا سهلة، سنركض ونركض ونلعب وبهذه الطريقة يمكن أن نكون أفضل من الكاميرون».

وأضاف: «محمد الشناوي لن يكون جاهزًا لمباراة الكاميرون، وبالتأكيد لا أحد يرغب في رؤية أحد اللاعبين الكبار غير متاح، ولكن هذه كرة القدم».

وواصل كيروش: «نثق في أن الجميع سيكون متاح، وبعضهم سيبدأ المباراة وفقًا لقراري، ولكن كل اللاعبين مهمين بالنسبة لي».

وتابع: «شرف كبير لنا وجودنا في نصف النهائي، هذا مكافأة لتعبنا وتضحياتنا، من الشرف أيضًا اللعب أمام الكاميرون البلد المستضيف،و جاهزون لمصافحتهم وتقديم عرض جيد يليق بنا».

وأتم: «نأمل أن يكون على أرضية الملعب هناك 3 فرق رائعة، مصر والكاميرون والحكام».