كيروش قبل مباراة ليبيا: «سنبحث عن الفوز من الثانية الأولى»

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي، في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم. وقال كيروش،…

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي، في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

وقال كيروش، خلال المؤتمر الصحفي قبل تدريب المنتخب اليوم: «أثق في قدرة لاعبي المنتخب المصري في تقديم مباراة عظيمة غدًا، أستطيع أن أؤكد لكم ذلك».

وأضاف: «نحن نحتاج دعم الجميع في هذه المرحلة، ونحن في أتم الجاهزية لمباراة ليبيا حيث تملك مصر مجموعة رائعة من اللاعبين وكما قلت من قبل مصر محظوظة بهذا الجيل الرائع».

وواصل كيروش حديثه: «هدفنا في مباراة ليبيا أن نكون أفضل منهم لتصدر المجموعة، لدينا اختيارات عديدة وسنبحث عن الفوز من أول ثانية في المباراة».

ووجه كيروش رسالة لجماهير الكرة المصرية في نهاية حديثه: «يجب أن نكون متحدين في هذه الفترة وأن تكونوا سعداء، سعادة الشعب المصري من سعادتي».