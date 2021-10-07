رياضة

كيروش قبل مباراة ليبيا: «سنبحث عن الفوز من الثانية الأولى»

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي، في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم. وقال كيروش،…

إسلام مصطفى 8:12 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 8:12 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي، في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

وقال كيروش، خلال المؤتمر الصحفي قبل تدريب المنتخب اليوم: «أثق في قدرة لاعبي المنتخب المصري في تقديم مباراة عظيمة غدًا، أستطيع أن أؤكد لكم ذلك».

اقرأ أيضا  محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة ليبيا

وأضاف: «نحن نحتاج دعم الجميع في هذه المرحلة، ونحن في أتم الجاهزية لمباراة ليبيا حيث تملك مصر مجموعة رائعة من اللاعبين وكما قلت من قبل مصر محظوظة بهذا الجيل الرائع».

وواصل كيروش حديثه: «هدفنا في مباراة ليبيا أن نكون أفضل منهم لتصدر المجموعة، لدينا اختيارات عديدة وسنبحث عن الفوز من أول ثانية في المباراة».

اقرأ أيضا  اتحاد «UEFA» يستغل صندوق كورونا «CF» لسداد ديون الفرق الأوروبية الكبرى

ووجه كيروش رسالة لجماهير الكرة المصرية في نهاية حديثه: «يجب أن نكون متحدين في هذه الفترة وأن تكونوا سعداء، سعادة الشعب المصري من سعادتي».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي

المال - خاص 7:00 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

غياب الشناوي عن المران الجماعي للمنتخب بسبب الإصابة

إسلام مصطفى 12:34 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

رسميا .. الأهلي يُمدد عقد صلاح محسن لمدة 4 سنوات

إسلام مصطفى 8:30 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة ليبيا

إسلام مصطفى 6:42 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

قيمة أكبر 20 ناديا أوروبيا لكرة القدم تقفز 30% برغم الوباء

المال - خاص 11:02 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

اتحاد «UEFA» يستغل صندوق كورونا «CF» لسداد ديون الفرق الأوروبية الكبرى

خالد بدر الدين 10:48 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21