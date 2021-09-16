رياضة

كيروش: سأبذل قصارى جهدي معكم لبلوغ كأس العالم

أعرب كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن سعادته بتوليه هذا المنصب
إسلام مصطفى 7:13 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 7:13 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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أعرب كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن سعادته بتوليه هذا المنصب اعتبارًا من اليوم، مُبينًا أن تدريب الفراعنة بمثابة ميزة كبيرة بالنسبة له، لا سيما البطولات التي حققتها مصر على مدار تاريخها على مستوى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال كيروش، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه أمام الصحفيين: «سعيد بتواجدي في مصر. التواجد هنا بمثابة ميزة كبيرة بالنسبة لي أن أكون جزء من أسرة كرة القدم المصرية، اسمحوا لي أن أعتبر نفسي كأحد المصريين، وأن أبذل قصارى جهدي معكم لبلوغ كأس العالم».

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وأضاف: «الانتماء لهذه المنظومة، يشعرني بكثير من الفخر. 7 مرات كأس الأمم الإفريقية، والوصول إلى كأس العالم 3 مرات.. اسم كبير وتاريخ يجعلنا جميعا فخورين بهذا المنتخب».

وتابع المدرب البرتغالي: «كأس العالم ليس أمرا سهلا.. بل هو هدف صعب، وسنسعى إلى تحقيقه، لا وقت للكلام الكثير، لكنه وقت العمل لاتخاذ القرارات المناسبة وبداية المشوار. ومع توفيق الله ومساعدة زملائي والاتحاد».

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ووجه كيروش رسالة أخيرة إلى اللاعبين قائلًا: «سأكرس حياتي لهم من أجل تطويرهم وإخراج أفضل ما لديهم، لإسعاد المصريين، فاللاعب المصري ليس مختلفًا عن باقي لاعبي العالم».

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بقلم إسلام مصطفى

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