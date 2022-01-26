رياضة

كيروش: أهنئ جميع اللاعبين استحقوا التأهل عن جدارة

أعرب كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، نظرًا للمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبين طوال أحداث المباراة أمام كوت ديفوار. منتخبنا الوطني حسم تأهله للدور ربع النهائي لأمم إفريقيا على حساب…

إسلام مصطفى 10:36 م, الأربعاء, 26 يناير 22 10:36 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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أعرب كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، نظرًا للمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبين طوال أحداث المباراة أمام كوت ديفوار.

منتخبنا الوطني حسم تأهله للدور ربع النهائي لأمم إفريقيا على حساب كوت ديفوار بفضل ركلات الترجيح بعد التعادل سلبيًا في الأوقات الأصلية والإضافية.

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وقال كيروش، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «كنا نستحق الفوز خلال الدقائق التسعين، ولكن الانتصار الأكبر هذا المساء كان لكرة القدم».

وأضاف: «الضغط مصدر إلهام لنا، وهو ما يمنحنا الكثير من القوة للعب وإرضاء الناس.. أهنئ جميع اللاعبين المصريين، فهم يستحقون التأهل».

ويلعب المنتخب المصري مع المغرب يوم الأحد المقبل 30 يناير الجاري في ملعب أحمدو أهيدجو.

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وتقام المباراة في تمام الساعة الساسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

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بقلم إسلام مصطفى

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