كيروش: أتمنى أن يساعدني فيتوريا في الحصول على مستحقاتي المتأخرة لدى الجبلاية

وجه البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، رسالة إلى مواطنه روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للفراعنة، بمساعدته في الحصول على مستحقاته المتأخرة من اتحاد الكرة.

وقال كيروش خلال تصريحات خاصة لـ”المال”: أتمنى أن يشرح أحدهم للاتحاد المصري لكرة القدم أنه يجب عليهم دفع ما يدينون به من أموال ومستحقات متأخرة تخصني.

وأضاف: اتحاد الكرة مطالب بدفع ما عليهم من دين للجهاز الفني والمعاون، خاصًة أننا قدمنا كل ما في وسعنا لتطوير المنتخب وأدائه خلال الفترة التي قضيانها.

وواصل مدرب منتخب مصر السابق: بعد الإعلان عن تعاقدهم مع روي فيتوريا، ربما يساعدني الأخير في إخبار اتحاد الكرة أنه ليس من الواجب والضروري دفع الالتزامات التعاقدية، أتمنى ذلك.

وكان اتحاد الكرة أعلن رسميًا، فجر اليوم الثلاثاء، التعاقد مع فيتوريا لمدة 4 سنوات مقبلة، والذي سيجلب معه جهازه المعاون المكون من أرنالدو تيكسيرا مدربا عاما، سيرجيو بوتيلهو مدربا مساعدا، لويس ستيفس مدربا حراسة المرمى ووالتر دياس محللا أداء ومخطط أحمال.