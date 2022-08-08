«كيرة والجن» يقترب من الوصول لأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية

يقترب فيلم كيرة والجن السينمائي حاليًا للوصول لأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية بعد أن وصلت حجم إيراداته الساعات الماضية لـ101 مليون جنيه، ليتصدر بذلك إيرادات الموسم الصيفي رغم طرحه 30 يونيو الماضي للمنافسة مع أفلام أخرى بعيد الأضحى الماضي، مثل بحبك للنجم تامر حسني وعمهم للنجم محمد إمام، وفيلم تسليم أهالي الجديد لدنيا سمير غانم، وهشام ماجد الذي طرح بالسينمات مؤخرًا.

وبهذا الرقم القياسي يقترب فيلم كيرة والجن من تحقيق أعلى إيراد بالسينما المصرية، وكان من نصيب فيلم الفيل الأزرق 2 الذي حقق إيرادات وصلت 104 ملايين جنيه منذ سنوات بطولة النجمين كريم عبد العزيز وهند صبري، وكان هو أول فيلم سينمائي يحقق هذا الرقم في تاريخ السينما.

فيلم كيرة والجن بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج سنيرجي، ويستعرض ثورة 19 وفترة الاحتلال الإنجليزي لمصر لأول مرة بالسينما.