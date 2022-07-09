«كيرة والجن» يتصدر إيرادات دور العرض في مصر.. ونقاد يعلقون

استطاع النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز بطلا فيلم «كيرة والجن» الذي ينافس في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، تصدر إيرادات دور العرض السينمائي بمصر مقارنة بأفلام أخرى مثل “بحبك” للنجم تامر حسني الذي يقوم بتأليفه وإخراجه لأول مرة، وكذلك فيلم “عمهم” للنجم محمد إمام الذي يتعاون فيه مع المنتج أحمد السبكي.

وحقق فيلم «كيرة والجن» إيرادات تخطت 20 مليون جنيه في أيام قليلة، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج تامر مرسي.

محمد نبيل: «كيرة والجن» سيبقى في ذاكرة السينما والجمهور

قال الناقد الفني محمد نبيل لـ”المال”: “تفوق فيلم كيرة والجن في موسم عيد الأضحى كان متوقعا، ورغم أن شعبية تامر حسني كبيرة في السينما إلا أن ثاني فيلم له في تجربته كمخرج بعد فيلم “مش أنا” كان سيئًا وضعيفًا، برغم أنه يحاول تصدير أنه ناجح في ذلك لكن الأمر غير حقيقي تماما.

أما فيلم كيرة والجن فيضم ثلاثي من النجوم كل واحد فيهم يستطيع تقديم فيلم سينمائي بمفرده سواء أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري، إضافة للدعاية القوية التي قدمت له في مصر والسعودية وطرحه بها، علاوة على أن الثنائي أحمد مراد ومروان حامد مميزان في كل الأفلام السينمائية التي قدماها معا السنوات الماضية.

ولفت الى أنه رغم أنه فيلم تاريخي طويل، لكنه مميز في كل عناصر التأليف والإخراج ومدير التصوير والديكور والملابس لناهد نصر الله ومونتاج أحمد حافظ وموسيقى تصويرية هشام نزيه، مضيفًا: “دائما يصنع بصمة قوية له في أي عمل فني ويعمل دائما مع مروان حامد ونجد بينهما تناغما حقيقيا مثل السيمفونية، ويمكن أن يكون السيناريو به بعض الملاحظات من حيث تنفيذ بعض المشاهد، لكن في المجمل هو فيلم مميز للغاية وهناك فارق كبير بين مستوى فيلم كيرة والجن وأفلام بحبك لتامر حسني وعمهم لمحمد إمام، فهي أفلام للتسلية مقدمة لجمهور العيد لكن لن تعيش لوقت طويل أما كيرة والجن سيبقى في ذاكرة الجمهور والسينما لسنوات طويلة”.

وأكد نبيل: ليس المقياس بالإيرادات، لكن الحقيقة أنه حتى لو حقق ايرادات مرتفعة بسبب غلاء تذكرة السينما وعدد دور العرض، لكن فيلم كيرة والجن سيساهم في رفع سقف طموح المخرجين السينمائيين الفترة القادمة بسبب التطور الذي ظهر به”.

أشرف صقر : كريم عبد العزيز وأحمد عز نجمان وكان من المتوقع تصدرهما

وعلق المنتج السينمائي الفني أشرف صقر: “عدد دور العرض السينمائية المعروض بها كل فيلم منهم عنصر أساسي في تحقيق الفيلم لحجم إيرادات معينة، بالاضافة إلى أن الإيرادات ليست المقياس الحقيقي لنجاح فيلم بالموسم”.

وواصل: كريم عبد العزيز وأحمد عز نجمان وكان من المتوقع تصدرهما موسم أفلام عيد الأضحى منذ الوهلة الأولى، برغم أن فيلم كيرة والجن مدته 3 ساعات، أي أنه طويل زمنيا لكن قد تتغير الأمور الأيام القادمة وترتيب الأفلام يتغير تماما، لكن من الطبيعي أن يتصدر فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز ويتفوق على باقي الأفلام المنافسة سواء تامر حسني أو محمد إمام.

ويشير صقر الى أن فيلم تامر حسني سيحقق إيرادات الأيام القادمة، وفيلم كيرة والجن لو تم طرحه بعيدا عن موسم العيد سيحقق أضعاف الإيرادات التي يحققها حتى الآن.

سمير الجمل : تامر حسني يحاول تجريب كل شيء ليكون فنانا شاملا

وأعرب السيناريست سمير الجمل أن تقديم فيلم أكشن من خلال موضوع وطني في فيلم كيرة والجن شيئ مميز وجذب الجمهور بسرعة.

وأكد أن هناك ظواهر تتعلق بقراءة الأفلام السينمائية وتتمثل في، المطرب الشامل أو الفنان الشامل مثل تامر حسني فهو المنتج والمخرج والمؤلف والبطل، وذلك ليس جريمة منه أبدا فمن حق أي شخص أن يؤلف أو يخرج، لكن من الواضح أنه يريد تجريب كل شيء في الفن، لكن ليس معنى أنه قدم فكرة معينة لفيلم أنه أصبح مؤلفا، مثلما كان يفعل فريد شوقي وأحمد مظهر في الماضي فالأخير قدم فيلم “نفوس حائرة” وكان منتجا وبطلا ومخرجا ومؤلفا للفيلم وبطلته كانت ميرفيت آمين والفيلم فشل بدرجة كبيرة، وذلك لم يقلل من قيمة أحمد مظهر فنيا أبدا.

ونوه بأن احترام التخصص الأفضل، لذلك منطقة التأليف والإخراج لن تضيف لتامر حسني شيئا، حتى لو حاول أن يثبت نفسه أنه شامل في كل شيء، ستظل رؤية الشباب له أنه مغني مشهور ومحبوب منهم فقط لكن لن يستطيع إكمال مسيرته كمخرج ومؤلف الفترة القادمة.

وأردف أن محمد إمام يحاول السير على نهج والده الفنان الكبير عادل إمام أنه الزعيم وعمهم ويعتمد على حب الجمهور له، وهو يملك شعبية وكاريزما حقيقية.