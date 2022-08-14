Loading...

«كيرة والجن» يتخطى «الفيل الأزرق 2» ويتصدر أعلى إيرادات سينمائية

استطاع فيلم كيرة والجن بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز تحقيق ايراد قياسي في دور العرض السينمائي

«كيرة والجن» يتخطى «الفيل الأزرق 2» ويتصدر أعلى إيرادات سينمائية
أحمد حمدي

أحمد حمدي

7:50 م, الأحد, 14 أغسطس 22

استطاع فيلم كيرة والجن بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز تحقيق ايراد قياسي في دور العرض السينمائي الساعات ، وبذلك يعتبر فيلم كيرة والجن أعلى ايراد في السينما المصرية حاليا بعد تخطيه ايرادات فيلم الفيل الأزرق 2 للنجم كريم عبد العزيز منذ سنوات حيث كان الأعلى سابقا ب103 ملايين و633 ألفا و291 جنيه حينما تم عرضه للجمهور بالسينمات ، بعد تحقيقه ليلة السبت 556 ألفا و649 جنيها اضافة لايراداته السابقة .

فيلم كيرة والجن بطولة هند صبري وكريم عبد العزيز وأحمد عز ، بالاضافة لكوكبة من الفنانين منهم أحمد مالك وسلوى محمد علي وسيد رجب وغيرهم ، الفيلم تأليف أحمد مراد واخراج مروا حامد وانتاج سنيرجي ومأخوذ عن رواية 19 19 التي ترصد فترة الاحتلال الانجليزي لمصر .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

7:50 م, الأحد, 14 أغسطس 22