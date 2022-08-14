«كيرة والجن» يتخطى «الفيل الأزرق 2» ويتصدر أعلى إيرادات سينمائية

استطاع فيلم كيرة والجن بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز تحقيق ايراد قياسي في دور العرض السينمائي الساعات ، وبذلك يعتبر فيلم كيرة والجن أعلى ايراد في السينما المصرية حاليا بعد تخطيه ايرادات فيلم الفيل الأزرق 2 للنجم كريم عبد العزيز منذ سنوات حيث كان الأعلى سابقا ب103 ملايين و633 ألفا و291 جنيه حينما تم عرضه للجمهور بالسينمات ، بعد تحقيقه ليلة السبت 556 ألفا و649 جنيها اضافة لايراداته السابقة .

فيلم كيرة والجن بطولة هند صبري وكريم عبد العزيز وأحمد عز ، بالاضافة لكوكبة من الفنانين منهم أحمد مالك وسلوى محمد علي وسيد رجب وغيرهم ، الفيلم تأليف أحمد مراد واخراج مروا حامد وانتاج سنيرجي ومأخوذ عن رواية 19 19 التي ترصد فترة الاحتلال الانجليزي لمصر .