«كيرة والجن» بمشروع «سينما الشعب» بالعديد من قصور الثقافة 30 يونيو

تنطلق المرحلة الثانية من فاعليات مشروع سينما الشعب يوم الخميس ٣٠ يونيو ، وهو المشروع الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة ، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، ويتم تنفيذه من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المشرف العام على المشروع ، وسيتم عرض الفيلم السينمائي « كيرة والجن » والفيلم و الوثائقي « سيوة واحة الشروق والغروب »

مشروع « سينما الشعب » يقام بقصر السينما، و بقصر ثقافة ٢٣ يوليو بالمحلة، و بقصر ثقافة أسيوط، و قصر ثقافة شرم الشيخ، و قصر ثقافة دمنهور .

« كيرة والجن » بخمس سينمات تابعة لقصور الثقافة

فيلم « كيرة والجن » بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وأحمد مالك وتأليف أحمد مراد – عن رواية للكاتب بنفس الاسم – وإخراج مروان حامد ضمن هذا المشروع ، بسعر تذكرة ٤٠ جنيه .

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن و يشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي

كما سيعرض الفيلم الوثائقي السياحى « سيوة واحة الشروق والغروب » والذى أنتجته الإدارة العامة للثقافة السينمائية من خلال المعسكر السينمائى الثالث المنفذ على هامش مشروع ابدأ حلمك السينما بين يديك .

والفيلم تم تصويره بمنطقة كنوز سيوة والتي تشتهر بالسياحة العلاجية نظرا لاحتواء رمالها على مواد علاجية تستخدم فى الطب البديل فى شهور محددة من السنة للدفن لعلاج الامراض الجلدية و الروماتويد و أمراض العظام المؤلمة .

كما تم التسجيل شيوخ سيوة وسكانها الذين أوضحوا سبب تسميتها بهذا الاسم والذى يعنى أرض النخيل كما روى اشهر حكايات سيوة التى تنتشر بها العديد من الآبار وعيون المياه المستخدمة سواء فى الشرب أو العلاج من الامراض.

من الجدير بالذكر أن الفيلم فكرة وسيناريو السيناريست تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، مونتاج حسام المحفوظى، مدير التصوير زايد نايف، وبمشاركة طلبة الدراسات السينمائية المتميزين