«كيدي من مسجل خطر هارب».. حقيقة فيديو استغلال أفراد شرطة لوظيفتهم بالمنوفية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر شخص من بعض أفراد الشرطة في محافظة المنوفية ، زاعمًا استغلالهم لوظيفتهم، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الشأن،

وأمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو، وتبين أنه مسجل جنائي -سبق اتهامه في 15 قضية، مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وحاليًا متواجد خارج البلاد.

واتضح أن المذكور هارب من أحد السجون إبان أحداث 25 يناير 2011، أثناء تنفيذه عقوبة السجن المشدد في قضية “مخدرات وسلاح”، وهروبه إلى إحدى الدول “بطريقة غير شرعية”.

كما تبين كيدية الشكوى حيث سبق لأفراد الشرطة المذكورين المشاركة في إلقاء القبض عليه خلال عام 2009.