كيدني: 2 تريليون دولار قيمة السندات الخضراء في العالم

فريق المال قال شين كيدني، العضو المنتدب، والمؤسس المشارك لمبادرة سندات المناخ بالمملكة المتحدة، إن قيمة تداول السندات الخضراء حول العالم تصل إلى 2 تريليون دولار، مشيراً إلى أنه ألمانيا وفرنسا على رأس الدول التي تهتم بهذا المجال. وأكد كيدني، خلال كلمته في اليوم الثاني بالمؤتمر السنوي الحادي والعشري

فريق المال

قال شين كيدني، العضو المنتدب، والمؤسس المشارك لمبادرة سندات المناخ بالمملكة المتحدة، إن قيمة تداول السندات الخضراء حول العالم تصل إلى 2 تريليون دولار، مشيراً إلى أنه ألمانيا وفرنسا على رأس الدول التي تهتم بهذا المجال.

وأكد كيدني، خلال كلمته في اليوم الثاني بالمؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الإفريقية، الذي تستضيفه القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرصًا كبيرة لإصدار هذه النوعية من السندات بالسوق الأفريقية والشرق الأوسط، موضحاً أن مؤسسات التمويل الدولية تهتم بتلك الآليات، على رأسها بنك الاستثمار الأوروبي وعدد من صناديق الاستثمار العالمية.