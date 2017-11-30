كيدج وسوانك في الأهرامات.. الفن الأمريكي يروج للسياحة

دعاء محمودأشاد ثروت عجمي مستشار غرفة شركات السياحة بالصعيد، بزيارة الممثلين الأمريكيين والعالميين نيكولاس كيدج وهيلاري سوانك، الحائزين على جوائز الأوسكار العالمية لمنطقة الأهرامات اليوم وذلك للترويج للسياحة المصرية والتشجيع علي زيارة معالمها السياحيةوأضاف عجمي لـ"المال"، أن زيارة المشاهير

دعاء محمود

أشاد ثروت عجمي مستشار غرفة شركات السياحة بالصعيد، بزيارة الممثلين الأمريكيين والعالميين نيكولاس كيدج وهيلاري سوانك، الحائزين على جوائز الأوسكار العالمية لمنطقة الأهرامات اليوم وذلك للترويج للسياحة المصرية والتشجيع علي زيارة معالمها السياحية

وأضاف عجمي لـ”المال”، أن زيارة المشاهير للمقصد السياحي بمثابة دعاية للسياحة وتوجيه رسالة للعالم اجمع بان مصر امنة ومستقرة.

ولفت إلى أنها تعطي انطباع جيد وتدعو معجبيهم لزيارة المعالم السياحية بمصر، مطالبا وزارة السياحة وهيئة التنشيط بتوجيه دعوة للمشاهير بزيارة مدبنتي الأقصر وأسوان أيضا.

واتفق معه مصدر بغرفة فنادق جنوب سيناء، مؤكدا أن المشاهير لهم متابعين من كل أنحاء العالم وبالتالي لابد من الاستفادة من هذه الزيارات، والتي تساهم ايضا في تحسين الصورة الذهنية عن مصر في الخارج.

وكانت هيئة تنشيط السياحة المصرية بصفتها الجهة التي تعمل على الترويج للسياحة في الداخل والخارج قامت بتقديم التسهيلات اللازمة لهذه الزيارة والعمل على إستخراج التصاريح اللازمة لدخول الممثلين الأهرامات والتجول في الداخل.

كما قامت الهيئة بتأمين المنطقة وتهيأتها إستعدادًا لهذه الزيارة الهامة التي يتم استغلالها للمزيد من الدعاية للسياحة والمزارات السياحية في الخارج.

من جانبه، قال هشام الدميري –رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية في بيان صحفي: “نحن سعداء بهذه المبادرة الطيبة من ممثلين بهذا الحجم ونقدر الدعم الدولي المقدم لنا للنهوض بالسياحة المصرية، مشيدا بالتعاون مع إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الذي إستجبنا لدعوته لتسهيل الزيارة على الفور.”

وأضاف: “سنعمل جاهدين على تقديم كل سبل الدعم والراحة للضيوف وسنقدم جميع التسهيلات حتى تتم الزيارة على أكمل وجه، كما نهدف إلى العمل على الإستفادة من هذه الزيارة بتحقيقها أصداء عالمية لجذب الإنتباه وتشجيع السائحين من مختلف بلدان العالم لزيارة مصر ومعالمها الحضارية والسياحية العظيمة التي يهتم بزيارتها الفنانين وكبار الزوار.”

من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي ترعى فيها هيئة تنشيط السياحة المصرية زيارات النجوم للأهرامات حيث نظمت من قبل زيارة نجم البرازيل العالمي رونالدينهو في إطار التطوير للسياحة العلاجية في مصر.

كما نظمت زيارة نجم برشلونة ليونيل ميسي الذي لاقت زيارته رواجًا كبيرًا وحققت صدى عالمي إهتمت به الصحف العالمية والصحف الإسبانية بشكل خاص، هذا بالإضافة إلى نخبة من الممثلين العالميين مثل النجم العالمي ويل سميث الذي زار الأهرامات هو وعائلته في صحبة عالم الآثار زاهي حواس في مارس الماضي