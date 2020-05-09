«كيا موتور» تطرح موديلًا جديدًا من سيارتها موهافى بسعر 45 ألف دولار

طرحت شركة كيا موتور، ثاني أكبر منتج للسيارات في كوريا، موديل “جريبيتي”، أعلى مواصفات لسيارة “موهافي دي ماستير”، السيارة الرياضية للاستخدمات المتعددة (SUV)، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الشركة إن موديل “جريبيتي” لسيارة موهافي يتميز بأناقة ديكورها الداخلي ومظهرها الخارجي، بعد تطوير سابقه “ماستيرز”، المجهّز بأعلى موصفات.

وشرحت الشركة أن موديل جريبيتي مجهز بشبكة المبرد سوداء اللون، وعجلة سوداء مقاس 20 بوصة لإخراج أفضل صورة كسيارة SUV.

وقالت إن شبكة المبرد المستلهَمة من سهم القوس تتناسق مع مصابيح أمامية وشعار السيارة، وأن تصميم الإطار جاء من صورة ثلج.

كما أضافت الشركة مَسند الذراع على جانب الأبواب في الصفّين الأول والثاني، بالإضافة إلى مصباح الموضة على الجانبين في الصف الأول.

وتُباع السيارة حوالي 55 مليون وون (44.8 ألف دولار) لـ5 ركاب، و56 مليون وون لـ6 ركاب و7 ركاب.

وقال مسئول في الشركة إن الشركة تتطلع إلى قيادة سيارة موهافي؛ وهي سيارة وحيدة مطبق عليها محرك ديزل بسعة 3000 سي بي بـ6 اسطوانات المحرك من بين نفس نوع السيارات في البلاد سوق السيارات الرياضية الضخمة للاستخدمات المتعددة في المتتقبل.

يُذكر أن مجلة بريطانية متخصصة في عالم السيارات اختارت، فى يناير الماضى، سيارتي “مورنينج” و”نيرو EV” اللتين تنتجهما شركة كيا موتورز كأفضل سيارة لهذا العام.

وقالت شركة كيا موتورز إن مجلة What Car اختارت “سيارة عام 2020” من بين السيارات الجديدة التى تباع في بريطانيا.

يذكر أن مجلة “وات كار” التي انطلقت عام 1973، تختار أفضل سيارة في 24 فئة منذ عام 1978.

وحصلت “مورنينج”(بيكانتو) على لقب “أفضل سيارة قيمة” (best value car) للعام الثانى على التوالي.

وتم اختيار “نيرو EV” (إي – نيرو) كأفضل سيارة كهربائية صغيرة الحجم”.

وسجلت مبيعات “مورنينج” 17,948 وحدة في بريطانيا، العام الماضي، لتصبح ثاني أكثر سيارات كيا مبيعًا في بريطانيا.

وحصلت سيارة “سبورتج” الرياضية متعددة الاستخدامات على المركز الأول من حيث أكثر السيارات مبيعًا بـ(34,502 وحدة).

وكانت سيارة “نيرو EV” قد فازت بجائزة “أفضل سيارة لعام 2019” في العام الماضي.

وبلغت مبيعات سيارات “نيرو EV” في بريطانيا 682 وحدة في العام الماضي، لتحتل المرتبة الـ13 من بين السيارات الكهربائية.