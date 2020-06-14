سيــارات

«كيا موتورز» تعتزم استثمار 79 مليون دولار لتوسيع مصانعها في سلوفاكيا

قال مسؤول بشركة كيا: "خططنا لبدء عمليات التوسيع في مارس، لكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا
أحمد فراج 11:09 ص, الأحد, 14 يونيو 20 11:09 ص, الأحد, 14 يونيو 20

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أعلنت شركة كيا موتورز ، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا أنها بصدد استثمار 79 مليون دولار لتوسيع منشأتها لإنتاج المحركات في سلوفاكيا، بحسب ما أوردته وكالة “يونهاب”.

قالت كيا إنها تخطط لاستكمال توسيع خط إنتاج المحرك في مصنعها في زيلينا بسلوفاكيا، بحلول 31 أغسطس.

ويهدف تجديد المنشأة إلى إنتاج الجيل القادم من محركات 1.6 GDi وT-GDi التي من المتوقع استخدامها في سيارة كيا المدمجة المصممة حصريا للسوق الأوروبية من طراز Ceed.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول بشركة كيا: “خططنا أصلا لبدء عمليات التوسيع في مارس، لكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ويمكن أن يتغير تاريخ الانتهاء لتوسيع خط الإنتاج اعتمادًا على حالة الفيروس”.

يشار إلى أن صافي ربح “كيا موتورز” تراجع بنسبة 59% خلال الربع الأول من العام الحالي، مع إغلاق صانعة السيارات بعض مصانعها بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.

وبلغ صافي الربح 265.97 مليار وون كوري (215.6 مليون دولار)، مقارنة مع 649.1 مليار وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، دون التوقعات البالغة 401.57 مليار وون، وارتفعت الإيرادات 17% إلى  14.56 تريليون وون.

وأوضحت الشركة أن تسليماتها ومبيعاتها العالمية وخاصة في الصين تراجعت خلال الربع الأول، في ظل عمليات الإغلاق التي فرضها الكثير من الدول للحد من انتشار فيروس “كوفيد – 19”.

وتعتزم كيا موتورز طرح سيارتي “كروس أوفر” كهربائيتين جديدتين، لا يتجاوز سعر كل منهما 40 ألف يورو، في الربع الثاني من العام المقبل.

كما تستعد لطرح السيارة الكهربائية “CV” القائمة على منصة “E-GMP”، والجيل الثاني من سيارة “نيرو”.

وطبقا لشركة أبحاث السوق “إي في سيلز”، بلغت حصة هيونداي- كيا في سوق السيارات الكهربائية 8% في الربع الأول من هذا العام، لتحتل المرتبة الرابعة بعد “تيسلا” و”فولكس واجن” و”رينو- نيسان”

وشهدت المبيعات الخارجية للشركات الكورية من السيارات الكهربائية نموًّا على الرغم من الشلل في أسواق السيارات العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها إنهما صدرتا ما مجموعه 40,182 سيارة كهربائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 57.9% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ،محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل عام 2014. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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