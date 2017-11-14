كيا كارينز في صدارة الملاكي متعددة الاستخدامات C

المال- خاص استحوذت السيارة كيا كارينز على 58% من مبيعات السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV -C، والتي بلغت 326 سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من 2017. وفي المركز الثاني جاءت بيجو 3008 بحصة سوقية 18.7%، ثم فورد C-max بحصة سوقية 12.6%، وبيجو 5008 بواقع 10,7%.

المال- خاص





استحوذت السيارة كيا كارينز على 58% من مبيعات السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV -C، والتي بلغت 326 سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من 2017. وفي المركز الثاني جاءت بيجو 3008 بحصة سوقية 18.7%، ثم فورد C-max بحصة سوقية 12.6%، وبيجو 5008 بواقع 10,7%.

وأسهم في صدارة كارينز العروض الترويجية التي طرحها الموزعون خلال الفترة الماضية، رغبة في تصريف المخزون الراكد لديهم، وتقلصت قيمة هذه الخصومات بعد التخفيضات التي أقرها الوكيل.

وأرجع أحد موزعي سوق السيارات صدارة كيا كارينز سوق السيارات العائلية متوسطة الحجم MPV -C، إلى ضعف المنافسة من جانب الطرازات المصنفة داخل نفس الفئة، خاصة من جانب بيجو التي تنافس بسيارتين، الأولى هي بيجو 3008، والثانية هي بيجو 5008.

وأشار إلى أن الطلب ضعيف على سيارات العلامة الفرنسية بمصر، مضيفًا أن كيا كارينز كان يمكنها تحقيق حصة سوقية كبرى من 58% لكنها غير مرتفعة بشكل كبير عن مستوى الأرض بحيث تتلاءم مع الطرقات المصرية المعروفة بـ”المطبات الصناعية”، بما يمثل مشكلة أمام العملاء الراغبين في الشراء.