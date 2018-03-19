كيا سول في صدارة الملاكي متعددة الاستخدامات

المال ــ خاص: تصدرت كيا سول صدارة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات MPV-B خلال يناير الماضي بحصة سوقية 57.1% مقابل 38% خلال الشهر ذاته من 2017 حيث كانت في المركز الثاني. وغابت فورد بي ماكس عن المنافسة بعد أن كانت تتصدر…

المال ــ خاص:

تصدرت كيا سول صدارة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات MPV-B خلال يناير الماضي بحصة سوقية 57.1% مقابل 38% خلال الشهر ذاته من 2017 حيث كانت في المركز الثاني.

وغابت فورد بي ماكس عن المنافسة بعد أن كانت تتصدر الفئة خلال يناير 2017 بحصة سوقية 51.9%.

وقد بلغت مبيعات الفئة خلال يناير الماضي 7 سيارات فقط مقابل 54 وحدة خلال يناير 2017.

ووفق قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا خلال يناير 2018 فقد جاءت سوزوكي إرتيجا في المركز الثاني بحسة صوفية 28.6% بعد أن كانت في المركز الخامس خلال يناير من العام الماضي بحسة سوقية 5.6%.

أما تويوتا أفانزا فقد جاءت في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 14.3%، فيما خرجت أوبل ميريفا من السابق بعد أن كانت في المركز الثالث خلال يناير 2017

ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي متعددة الاستخدامات MPV-B وتغيرات الترتيب خلال يناير 2018 مقارنة بالشهر ذاته من 2017.