كيا سول في صدارة الملاكي متعددة الاستخدامات

المال ــ خاص:
تصدرت كيا سول صدارة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات MPV-B خلال يناير الماضي بحصة سوقية 57.1% مقابل 38% خلال الشهر ذاته من 2017 حيث كانت في المركز الثاني.
وغابت فورد بي ماكس عن المنافسة بعد أن كانت تتصدر الفئة خلال يناير 2017 بحصة سوقية 51.9%.
وقد بلغت مبيعات الفئة خلال يناير الماضي 7 سيارات فقط مقابل 54 وحدة خلال يناير 2017.
ووفق قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا خلال يناير 2018 فقد جاءت سوزوكي إرتيجا في المركز الثاني بحسة صوفية 28.6% بعد أن كانت في المركز الخامس خلال يناير من العام الماضي بحسة سوقية 5.6%.
أما تويوتا أفانزا فقد جاءت في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 14.3%، فيما خرجت أوبل ميريفا من السابق بعد أن كانت في المركز الثالث خلال يناير 2017
ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي متعددة الاستخدامات MPV-B وتغيرات الترتيب خلال يناير 2018 مقارنة بالشهر ذاته من 2017.
السيارة
يناير 2018
يناير 2017
الحصة السوقية %
الترتيب
الحصة السوقية %
الترتيب
كيا سول
57.1
1
18.5
2
سوزوكي إرتيجا
28.6
2
5.6
5
تويوتا أفانزا
14.3
3
7.4
4
فورد B-MAX
–
–
51.9
1
أوبل ميريفا
–
–
16.7
3