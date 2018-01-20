كيا سول تحتفظ بصدارة MPV-B

المال - خاص:احتفظت "كيا سول" بصدارتها لقائمة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم "MPV B " الأكثر مبيعا في مصر بحصة سوقية 40.3% من مبيعات الفئة الإجمالية البالغة 298 وحدة خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2017.وحلت "رينو لودجي" في المركز الثاني بحصة سوقية 36.6% وتبعتها "تويوتا أفانزا"

المال – خاص: احتفظت “كيا سول” بصدارتها لقائمة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم “MPV B ” الأكثر مبيعا في مصر بحصة سوقية 40.3% من مبيعات الفئة الإجمالية البالغة 298 وحدة خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2017. وحلت “رينو لودجي” في المركز الثاني بحصة سوقية 36.6% وتبعتها “تويوتا أفانزا” بنسبة 12.4% ثم “أوبل ميريفا” بنسبة 8.7 % و “سوزوكي إرتيجا” بنسبة 2%. ويوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن مبيعات الفئة قد تراجعت بشكل كبير خلال 2017 تأثرا بارتفاع الأسعار. وأضاف أن أسعار عدد من سيارات الفئة قد قفزت بالقرب من فئات أعلى من جهة المواصفات، ومن ثم اتجهت أنظار العملاء لطرازات أخرى مثل “هيونداي توسان” و”كيا سبورتاج”.

