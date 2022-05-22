كيا سبورتاج فى صدارة الطرازات الرياضية المتوسطة بنهاية الربع الأول

تصدرت كيا سورتاج قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الربع الأول من العام الجارى، بحصة سوقية %22.2 من المبيعات الإجمالية، البالغة 13.6 ألف وحدة.

فى المركز الثانى حلت شيرى تيجو بحصة سوقية %13.5، وتبعتها هيونداى توسان NX4e بواقع %11.1 من مجمل المبيعات المسجلة بنهاية مارس السابق، ثم شيرى تيجو 7 بنسبة %10.1 من الأرقام الإجمالية المسجلة.

بلغ نصيب بيجو 3008 من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم %7 من الأرقام الإجمالية المسجلة، لتحتل بذلك المركز الخامس، وتبعتها نيسان قشقاى وإم جى HS بحصة %6 من مجمل المبيعات.

وكان المركز السابع من نصيب شيرى تيجو 7 برو بحصة سوقية %4.5، فيما حلت سيتروين C5 Aircross بحصة سوقية %4 فى المرتبة الثامنة، فيما جاءت بيجو 5008 فى المركز التاسع بنسبة %3.5 من مجمل المبيعات.

حلت أوبل جراند لاند X فى المركز العاشر بنسبة %2.1 من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، فيما جاءت ميتسوبيشى إكليبس كروس فى المركز الحادى عشر بواقع %1.9، وتبعتها هافال C5 Aircross فى المرتبة الثانية عشرة بنسبة %1.7.

واستحوذت الطرازات الأخرى مجتمعة على نحو %6.5 من مجمل المبيعات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجارى.

ينتمى طراز «كيا سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة قدرها 140 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 11.1 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات «كيا سبورتاج» –الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للسائق، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكترونى للفرامل، وحساسات ركن خلفية، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال بالمقاعد الخلفية».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات «مصابيح أمامية هالوجين بعدسة ثنائية الإضاءة، ومصابيح ضباب، وحساس إضاءة، مرايات جانبية كهربائية، التحكم عن بُعد فى غلق وفتح الأبواب، ومسند يد أمامى وخلفى، إمكانية التحكم فى مستوى ارتفاع مقعد السائق، كاميرا خلفية، زجاج كهربائى أمامى وخلفى – زجاج مظلل للأبواب الخلفية، عوارض تحميل فوق سقف السيارة، تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

تحتوى السيارة على بعض نظام ترفيهى مكون من عدد 6 مكبرات صوتية –راديو- مدخل USB ، بلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، إمكانية ضبط مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، شاشة وسائط 8 بوصات مدعمة الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى».

تقدم طرازات «سبورتاج» -الفئة الثانية- بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للراكب الأمامى -وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد- وستائر هوائية، نظام التحكم الإلكترونى بالثبات، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، برنامج تدعيم الفرامل، نظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، إشارات بالمرايات الجانبية، مصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك، ومُثبت سرعة يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وجنوط 17 بوصة، وغيرها».

زودت سيارات «سبورتاج»- الفئة الثالثة- بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مفتاح ذكي- زر إدارة/ إيقاف المحرك- إمكانية إدارة المحرك عن بُعد، امكانية طى المرايات الجانبية كهربائيًّا، وفتحة سقف كهرباء بانوراما، مقابض السيارة من الكروم، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، ومكيف هواء أوتوماتيك ثنائى التبريد، وغيرها».

دعمت سيارات «سبورتاج» -الفئة الرابعة- بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «فرامل يد إلكترونية، ومصابيح خلفية LED، وفرش المقاعد من الجلد، وتحكم كهربائى لوضعية مقعد السائق فى 10 اتجاهات، إضافة إلى التحكم فى كرسى السائق الأمامى فى 8 اتجاهات، كما زُودت تلك الفئة بخاصية التحكم كهربائيًّا فى فتح وغلق الشنطة الخلفية، ومدخل USB خلفى، وشاحن لا سلكى للهاتف المحمول، وغيرها».

تزيد الفئة الخامسة على باقى الفئات السابقة؛ ببعض الكماليات الإضافية ومن أبرزها «مصابيح ضباب باللون الأسود، وعوارض تحميل السقف باللون الأسود، شبكة أمامية باللون الأسود اللامع، لوجوهات وأحرف كيا سبورتاج باللون الأسود، وجنوط رياضية 17 بوصة مظللة باللون الأسود الداكن، وغيرها».

تتوافر سيارات «كيا سبورتاج» موديل 2022 داخل السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان المتعددة التى تتناسب مع متطلبات العملاء؛ حيث تتوافر عبر 6 ألوان، منها الأزرق والأحمر والأبيض والأسود والرمادى.