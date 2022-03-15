سيــارات

«كيا سبورتاج» تحسم صدارة تراخيص «الملاكي» خلال فبراير

بفارق 3 مركبات عن أقرب منافسيها
المال - خاص 10:36 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22 10:36 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

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احتدمت المنافسة بين «كيا سبورتاج» و«فيات تيبو» على صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر، لتحسمها الأولى بفارق 3 مركبات، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1588 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «فيات تيبو» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 1585 مركبة.

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واقتنصت «نيسان صني» المرتبة الثالثة مسجلة نحو 1420 مركبة، تلتها «تويوتا كورولا» فى المركز الرابع بواقع 1203 سيارات.

وحافظت «هيونداى توسان» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بإجمالى ترخيص 893 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة السادسة بترخيص 807 مركبات، أعقبتها «شيرى تيجو 7» فى المركز السابع بواقع 762 وحدة.

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وحلت «هيونداى إلنترا CN7» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 683 وحدة، أعقبتها «شيرى تيجو 3» فى المركز التاسع بواقع 658 سيارة.

وحصدت «كيا سيراتو» المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 568 مركبة، تلتها «رينو ميجان» فى المركز الحادى عشر بواقع 556 سيارة.

واحتلت «شيرى أريزو 5» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 520 مركبة، أعقبتها «سوزوكى سويفت» فى المركز الثالث عشر بواقع 407 وحدات.

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فيما صعدت «إم جى ZS» للمرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 375 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» فى المركز الخامس عشر بواقع 374 سيارة.

المال ـ خاص

ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال فبراير الماضي:

مالطرازعدد السيارات المرخصة
1كيا سبورتاج1588
2فيات تيبو1585
3نيسان صني1420
4تويوتا كورولا1203
5هيونداى توسان893
6سوزوكى ديزاير807
7شيرى تيجو 7762
8هيونداى إلنترا CN7683
9شيرى تيجو 3658
10كيا سيراتو568
11رينو ميجان556
12شيرى أريزو 5520
13سوزوكى سويفت407
14إم جى ZS375
15بى واى دى F3374
16سكودا أوكتافيا364
17إم جى 5342
18شيفروليه أوبترا313
19بيجو 3008276
20ستروين C5291
21بيجو 3008276
22سوزوكى سياز251
23نيسان قاشقاي234
24سكودا كودياك207
25رينو لوجان204
26مرسيدس C180204
27بيجو 508203
28كيا اكسيد200
29نيسان سنترا196
30سوزوكى إسبريسو173
31بيجو 5008173
32تويوتا بيلتا173
33هيونداى بايون165

إعداد – المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور

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