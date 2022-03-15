«كيا سبورتاج» تحسم صدارة تراخيص «الملاكي» خلال فبراير

احتدمت المنافسة بين «كيا سبورتاج» و«فيات تيبو» على صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر، لتحسمها الأولى بفارق 3 مركبات، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1588 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «فيات تيبو» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 1585 مركبة.

واقتنصت «نيسان صني» المرتبة الثالثة مسجلة نحو 1420 مركبة، تلتها «تويوتا كورولا» فى المركز الرابع بواقع 1203 سيارات.

وحافظت «هيونداى توسان» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بإجمالى ترخيص 893 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة السادسة بترخيص 807 مركبات، أعقبتها «شيرى تيجو 7» فى المركز السابع بواقع 762 وحدة.

وحلت «هيونداى إلنترا CN7» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 683 وحدة، أعقبتها «شيرى تيجو 3» فى المركز التاسع بواقع 658 سيارة.

وحصدت «كيا سيراتو» المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 568 مركبة، تلتها «رينو ميجان» فى المركز الحادى عشر بواقع 556 سيارة.

واحتلت «شيرى أريزو 5» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 520 مركبة، أعقبتها «سوزوكى سويفت» فى المركز الثالث عشر بواقع 407 وحدات.

فيما صعدت «إم جى ZS» للمرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 375 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» فى المركز الخامس عشر بواقع 374 سيارة.

المال ـ خاص

ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال فبراير الماضي: م الطراز عدد السيارات المرخصة 1 كيا سبورتاج 1588 2 فيات تيبو 1585 3 نيسان صني 1420 4 تويوتا كورولا 1203 5 هيونداى توسان 893 6 سوزوكى ديزاير 807 7 شيرى تيجو 7 762 8 هيونداى إلنترا CN7 683 9 شيرى تيجو 3 658 10 كيا سيراتو 568 11 رينو ميجان 556 12 شيرى أريزو 5 520 13 سوزوكى سويفت 407 14 إم جى ZS 375 15 بى واى دى F3 374 16 سكودا أوكتافيا 364 17 إم جى 5 342 18 شيفروليه أوبترا 313 19 بيجو 3008 276 20 ستروين C5 291 21 بيجو 3008 276 22 سوزوكى سياز 251 23 نيسان قاشقاي 234 24 سكودا كودياك 207 25 رينو لوجان 204 26 مرسيدس C180 204 27 بيجو 508 203 28 كيا اكسيد 200 29 نيسان سنترا 196 30 سوزوكى إسبريسو 173 31 بيجو 5008 173 32 تويوتا بيلتا 173 33 هيونداى بايون 165

إعداد – المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور