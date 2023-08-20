«كيا سبورتاج» تحسم صدارة تراخيص السيارات الرياضية خلال أول 7 أشهر (جراف)

حسمت «كيا سبورتاج» صدارة تراخيص السيارات الرياضية في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1795 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «شيري تيجو 3» في المرتبة الثانية بترخيص 1759 سيارة، تلتها «تيجو 7» ثالثًا بواقع 1407 وحدة.

وحلت «هيونداي توسان» في المركز الرابع بإجمالى 1187 مركبة، أعقبتها «سكودا كودياك» خامسًا بنحو 1067 وحدة.

وحصدت «فولكس فاجن تيجوان» المرتبة السادسة مسجلة نحو 705 سيارات، تلتها «ستروين C5 إير كروس» سابعًا بـ607 وحدات.

وظهرت «كيا إكسيد» في المرتبة الثامنة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 579 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى: