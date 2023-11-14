«كيا سبورتاج» تحتفظ بصدارة تراخيص السيارات الرياضية في مصر خلال أول 10 أشهر من 2023 (جراف)

احتفظت «كيا سبورتاج» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الرياضية في مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2920 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وحلت «شيري تيجو 3» في المرتبة الثانية بترخيص 2715 سيارة، فيما صعدت «هيونداي توسان» للمركز الثالث بواقع 2597 وحدة.

وجاءت «شيري تيجو 7» المركز الرابع بإجمالى 2379 مركبة، أعقبتها «سكودا كودياك» خامسًا بنحو 2051 وحدة.

وحصدت «فولكس فاجن تيجوان» المرتبة السادسة مسجلة نحو 1515 سيارة، تلتها «كيا إكسيد» سابعًا بـ921 وحدة.

وتمركزت «ستروين C5 إير كروس» في المرتبة الثامنة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 878 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى: