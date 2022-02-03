«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الرياضية «SUV»

بإجمالى 12 ألفًا و89 مركبة خلال العام الماضى

اعتلت «كيا سبورتاج» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال تلك الفئة من المركبات، بنسبة بلغت %19.6، بإجمالى نحو 12 ألفًا و89 مركبة خلال العام الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «هيونداى توسان» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %16.4، بعدما تمكنت بيع 10 آلاف و166 سيارة، أعقبتها «شيرى تيجو7» ثالثًا بحصة %8.7 مسجلة نحو 5 آلاف و369 وحدة.

وحلت «بيجو 3008» فى المرتبة الرابعة -للشهر الثالث على التوالى- بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %7، مسجلة بيع 4337 سيارة، تلتها «شيرى تيجو 3» خامسًا بحصة بلغت %6.2 بواقع 3840 وحدة.

وحصدت «ستروين C5 إير كروس» فى المرتبة السادسة، بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» فى مصر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %4.8 بإجمالى نحو 2979 مركبة خلال تلك الفترة.

فيما اقتنصت «شيفروليه كابتيفا» المرتبة السابعة بحصة سوقية %4، بعدما تمكنت من بيع 2498 سيارة، تلتها «إم جى HS» ثامنًا بحصة بلغت %3.8 بإجمالى نحو 2355 سيارة،

وعلى الجانب الآخر، احتدمت المنافسة بين «نيسان قاشقاي» و«أوبل جراند لاند» على المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «SUV-C» لتحسمها -الأولى – بفارق 19 مركبة، بعدما تمكنت من بيع 2096 سيارة لتستحوذ على حصة سوقية %3.4 من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

وحلت «أوبل جراند لاند» فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %3.4، بإجمالى بيع 2077 مركبة، فيما صعدت «رينو داستر» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %3 مسجلة نحو 1831 مركبة.

وفى المقابل، تراجعت «سوبارو XV» للمرتبة الثانية عشرة بعدما انخفضت حصتها السوقية إلى %2.7، بإجمالى بيع 1685 مركبة، أعقبتها «بيجو 5008» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %2.5 بواقع 1546 سيارة.

وحصدت «ميتسوبيشى إكليبس كروس» المرتبة الثالث عشرة بحصة سوقية %2.3، بعدما حققت بيع 1466 سيارة، فيما صعدت «هافال جولايون» فى المركز الرابع عشر بحصة بلغت %1.9 بنحو 1229 مركبة.

وجاءت «رينو كادجار» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة الطرازات الرياضية الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة حصة سوقية %1.9 بعدما تمكنت من تسويق 1225 سيارة خلال العام الماضى.

وحلت «إم جى RX5» فى المرتبة السادسة عشرة بحصة سوقية %1.9، بإجمالى بيع 1180 مركبة، أعقبتها «تويوتا راش» فى المركز السابع عشر بحصة %1.4 بلغت مسجلة نحو 886 وحدة.

وتمركزت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة الثامنة عشرة، مسجلة حصة سوقية %1.2 بعدما تمكنت من تسويق 788 سيارة، تلتها «هافال H6» فى المركز التاسع عشر بحصة %0.8 بلغت بواقع 543 مركبة.

وظهرت «سوزوكى فيتارا» المرتبة العشرين بقائمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، بعدما استحوذت على حصة سوقية %0.6 بإجمالى بيع 380 سيارة خلال العام الماضى.