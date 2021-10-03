«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الرياضية «SUV» في مصر (جراف)

اعتلت «كيا سبورتاج» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 8 آلاف و445 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «هيونداي توسان» فى المرتبة الثانية بإجمالي بيع 6 آلاف و570 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو 7» في المركز الثالث بنحو 3338 وحدة.

فى المقابل، صعدت «شيفروليه كابتيفا» للمرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 2342 سيارة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز الخامس بواقع 2280 وحدة.

وحصدت «ستروين C5» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» في مصر مسجلة نحو 2125 مركبة، تلتها «نيسان قاشقاي» فى المركز السابع بإجمالى 2095 مركبة.

حافظت «شيري تيجو» على تمركزها في المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسويق 2006 سيارة، تلتها «أوبل جراند لاند» في المركز التاسع بنحو 1601 مركبة.

وحلت «إم جي HS» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «SUV-C» بإجمالى بيع 1549 مركبة في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتي أغسطس الماضى.

يوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي: