«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الرياضية «SUV» في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

«هيونداي توسان» في المركز الثاني بإجمالى بيع 6.2 ألف مركبة

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر، بعدما تمكنت من تسويق 7 آلاف و794 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «هيونداي توسان» فى المرتبة الثانية بإجمالي بيع 6 آلاف و240 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو 7» في المركز الثالث مسجلة نحو 2819 وحدة.

حافظت «نيسان قاشقاي» على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 2095 سيارة، تلتها «ستروين C5» فى المركز الخامس بواقع 1955 وحدة.

وحصدت «بيجو 3008» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» في مصر بواقع 1913 مركبة، تلتها «شيفروليه كابيتفا» فى المركز السابع بواقع 1841 مركبة.

وتمركزت «شيري تيجو» في المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسويق 1587 سيارة، تلتها «أوبل جراند لاند» في المركز التاسع بنحو 1586 مركبة.

وحلت «إم جي HS» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «SUV-C» بإجمالى بيع 1518 مركبة، في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتي يوليو الماضى.

يذكر أن مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر شهدت نموًا بنسبة 59% لتصل إلى 118.9 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، مقارنة بنحو 74.6 ألف سيارة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

يوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي: