«كيا سبورتاج» تتصدر تراخيص السيارات الرياضية في مصر خلال يونيو (جراف)

تصدرت كيا سبورتاج قائمة السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال يونيو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 313 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «هيونداي توسان» في المرتبة الثانية بترخيص 267 سيارة، أعقبتها «سكودا كودياك» ثالثًا بواقع 192 وحدة.

وحلت «شيري تيجو 3» فى المركز الرابع مسجلة نحو 180 سيارة، تلتها «فولكس فاجن تيجوان» خامسًا بإجمالى 167 مركبة.

وحصدت «شيري تيجو 7» المرتبة السادسة بترخيص 135 وحدة، أعقبتها «سوبارو XV» سابعًا 114 سيارة.

واقتنصت «كيا إكسيد» المركز الثامن بإجمالى 110 مركبات، تلتها «رينو داستر» تاسعًا بواقع 99 وحدة.

وتمركزت «تويوتا فورتشنر» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال يونيو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 71 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الشهر الماضى: