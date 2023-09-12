«كيا سبورتاج» تتصدر تراخيص السيارات الرياضية في مصر خلال أول 8 أشهر من 2023 (جراف)

تصدرت «كيا سبورتاج» تراخيص السيارات الرياضية في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2201 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «شيري تيجو 3» في المرتبة الثانية بترخيص 2099 سيارة، تلتها «تيجو 7» ثالثًا بواقع 1720 وحدة.

وحلت «هيونداي توسان» في المركز الرابع بإجمالى 1690 مركبة، أعقبتها «سكودا كودياك» خامسًا بنحو 1385 وحدة.

وحصدت «فولكس فاجن تيجوان» المرتبة السادسة مسجلة نحو 963 سيارة، تلتها «ستروين C5 إير كروس» سابعًا بـ693 وحدة.

وظهرت «كيا إكسيد» في المرتبة الثامنة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 671 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى: